帥氣片！漢翔宣布國機國造年目標達標　董座親率4架勇鷹飛台東

記者游瓊華／台中報導

打破日前媒體報導「幾乎不可能在一個月之內完成5架飛交」傳言，漢翔公司繼12月8日交出機號1123的勇鷹高教機後，今日(12日)由董事長胡開宏領軍，將機1124-1127共4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。漢翔表示，「國機國造」將繼續往前衝。

▲漢翔宣布國機國造年目標達標，今天由董座胡開宏，親率4架勇鷹飛台東。（圖／漢翔公司提供）



四架勇鷹號在藍天之下編隊而行，漢翔表示，這4架飛機都是經過嚴謹的地面與飛行測試，取得空軍驗證認可後，才於漢翔公司完成出廠的全新高教機。

▲漢翔今天將機1124-1127共4架勇鷹一次飛往台東空軍基地。（圖／漢翔公司提供）



全球疫情導致供應鏈交貨不穩定，漢翔指出，採購團隊積極與國外系統供應商協商處理，董事長胡開宏、總經理馬萬鈞也輪番飛到國外原廠「催料」，直到11月20日總算將關鍵缺件一一催促到位。解決了缺件問題，線上隨即連夜組裝，接著迎來的是緊鑼密鼓的地面測試；已交付空軍的飛機，則由漢翔總工程師帶領工程團隊前往台東，與勇鷹維保團隊積極提高機隊妥善率，維持空軍訓練正常運作。回到台中的測試線上，全體總動員全線趕工。

馬萬鈞也強調，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持，在全力趕工的過程，線上的組裝與品保同仁仍然嚴格把關，眾人同心協力完成今天的成就，這是漢翔戰鬥力的展現，讓人非常欣慰。