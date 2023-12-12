上周爆胎拜求平安！何潤東瑪莎拉蒂今遭追撞　車尾爛毀氣囊全爆

記者林明揚、吳佩蓁／金門報導

藝人何潤東近日在金門執導新劇《不如海邊吹吹風》，不料，今(12日)上午卻驚傳車禍，他駕駛價值約800萬的瑪莎拉蒂海神遭後車追撞，導致車上副導演受傷送醫。據悉，這輛瑪莎拉蒂上周五才在金門大橋爆胎，昨晚修好車後還特地去廟裡拜拜求平安，沒想到今日又發生車禍。

▲何潤東12日在金門發生車禍，他駕駛的瑪莎拉蒂海神車尾被撞凹，需運回台維修。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

何潤東今日上午駕駛價值約800萬的瑪莎拉蒂海神行經金湖鎮公園路、太湖路口附近，卻遭後方休旅車追撞，車尾被撞凹，車頭也受損，駕駛座和副駕駛座的安全氣囊都彈出，卡在一旁的山坡上，另一輛休旅車則是車頭撞凹，擋風玻璃破裂，警消到場後救出卡在瑪莎拉蒂後座的副導演，緊急送醫治療，何潤東則無大礙，目前已回到劇組拍攝。

據悉，這輛瑪莎拉蒂上週五才在金門大橋上爆胎，送去修車廠換胎後，昨天晚上才拿到車子，劇組人員還特地到廟裡燒香拜拜，祈求平安，沒想到隔天一早就發生追撞事故，實在是禍不單行。據了解，金門沒有能修瑪莎拉蒂的修車廠，必須運回台灣維修，運費加上維修費，恐怕是筆不小的數目。

▲何潤東駕駛的瑪莎拉蒂海神，駕駛座及副駕駛座的安全氣囊都彈開 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲何潤東駕駛的瑪莎拉蒂海神遭後車追撞 。（圖／記者林明揚翻攝）