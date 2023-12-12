25歲正妹「下半身失蹤」嫵媚兌錢　15賭客超嗨...見警上門臉僵了

記者戴上容／新北報導

新北市三重正義南路一處棋牌社標榜「政府立案 合法經營」，其實暗地裡是間麻將賭場，這間賭場門禁森嚴，進入前須先用LINE聯繫，進入後還教戰被臨檢要怎麼說，怕顧客忘記還將守則貼在牆上，此外，店家還特聘用年輕妹子「下半身失蹤裝」清涼顧店，本月6日警方上門破獲，原本很嗨的賭客們臉都僵了。

▲女負責人「下半身失蹤」為賭客換錢。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，這間棋牌社位於正義南路上，賭場於臉書成立粉絲社團，標榜「政府立案 合法經營」等字眼，賭客只要加line就會有專人提供諮詢服務，只要告訴店家蒞臨時間及賭注的金額，就會協助媒合客人進行博弈。

入場前，賭場會教導賭客遇到警方臨檢查緝時該如何自保，怕顧客忘記，還貼心地在牆上張貼了《教戰守則》，並以每人100元金額收取場地清潔費，每桌賭客自行確認輸贏成果後，除自行結算外，也由店家協助兌換現金。

而這間賭場為了吸引顧客，特別聘用25歲年輕妹妹顧店，她模樣清秀，有著一頭染褐色的長直髮，主要工作是為賭客換錢。6日搜索這天，她穿著「下半身失蹤裝」縮在顧店椅子上，露出長腿，面對警方盤問態度相當淡定，搜索結束，她第一個上警車，後方15名賭客們也跟緊緊上車。

三重警方表示，當場查扣抽頭金1萬5680元、賭資7萬5097元、籌碼13萬4000元、賭具麻將8副等物、監視器鏡頭6具及記帳冊1本等相關證物，將25歲顧店的黃女（現場負責人）依賭博罪，15名賭客社維法送辦。