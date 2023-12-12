何潤東金門出車禍！副導演一度受困　「斷牙、腦震盪」嚴重傷勢曝

記者林名揚、陳韻如／金門報導

藝人何潤東執導的新劇《不如海邊吹吹風》近日在金門拍攝，但沒想到他今(12日)卻驚傳車禍。當時何潤東開著瑪莎拉蒂行經公園路時，遭後車猛追撞，車尾慘被撞爛，副導演受困後座。警消獲報到場，緊急將副導演救出送醫，初步了解，副導演傷勢嚴重，下門牙斷裂、左膝右膝擦傷、脊椎六七節位移、腦震盪，目前仍留院觀察中。

▲何潤東金門出車禍，副導演傷勢嚴重，目前仍在醫院觀察中。（圖／記者林名揚翻攝）

劇組向《ETtoday星光雲》回應，「《不如海邊吹吹風》導演何潤東今早前往拍攝場地時遭後車追撞，導演目前無大礙已回到劇組拍攝，執行導演留院觀察中。至於車禍原因則待警方進一步釐清。謝謝大家關心，也請大家多注意交通安全。」

經查，案發時，何潤東正開車沿太武山圓環往新市圓環方向行駛但卻遭到後方轎車追撞，何潤東車輛當場衝出路面，卡在一旁山坡上，車尾慘被撞爛，而撞人的休旅車車頭也撞凹，擋風玻璃破裂。警消到場後救出卡在瑪莎拉蒂後座的羅姓副導演，並緊急將她送醫，而何潤東則在一旁緊盯，看起來並無大礙。

初步了解，副導演因撞擊導致腦震盪，且還造成下門牙斷裂、左右膝蓋擦傷，脊椎六七節位移，目前仍在醫院觀察當中，至於詳細的事故原因仍待進一步調查釐清。

▲ 副導演受傷準備送醫，何潤東(左)在一旁緊盯。（圖／記者林明揚翻攝）