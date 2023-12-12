學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

▲美女國文老師認為，文學的美本就不侷限當下。（圖／翻攝自FB／田宇塵）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前108課綱刪減17篇古文，引發教育界反彈，北一女中國文老師區桂芝日前更忍不住開批「無恥課綱」。美女國文老師「田宇塵」昨（11）日在臉書分享自己的看法，認同長大以後確實用不到文言文，但文學之美跟內涵能潛移默化地陶冶一個人，「文學的美本來就不侷限當下」。

美女國文老師田宇塵在臉書發文，「身為國文老師，當然被問過超過一百遍的『老師，我們學文言文要幹嘛』。」對於這個問題，她坦言「確實以後用不到」，接著話鋒一轉，「但是我只能說文學之美跟內涵，能夠從小在你心裡、潛移默化的陶冶你。」

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田宇塵給出情境，「有一天，你出去旅遊，你能夠感受：『夕陽無限好，只是近黃昏』的唏噓；又或是你也許剛好人在異鄉，就能夠體會『浮雲遊子意，落日故人情』的情懷。而不是『啊好大的太陽啊，欸，水欸！』」她認為，能感受到古文中的感慨，那種感覺是很奇妙的。

此外，「方文山的歌詞你覺得美，也是因為你從小多少吸收了這些經典文學，不管你當時國文考了幾分」，田宇塵表示，這種奇妙的感受，在學古文的當下很難感受到，畢竟書上記載的，跟現實感受還是有差別。最後她也直言，「很多文學，有過人生歷練的、讀起來會更加深刻」，因為文學的美，本來就不侷限於當下。

►本文獲田宇塵老師授權引用。