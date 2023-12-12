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區桂芝轟課綱無恥！家長團體喊「難接受」：憑個人喜好情緒性謾罵

生活中心／台北報導

北一女中國文教師區桂芝指108課綱刪減顧炎武〈廉恥〉一文在內的大量文言文，是「無恥的課綱」。全國家長教育志工聯盟智庫今（12日）發聲明表示，教育是針對所有孩子，文言文篇數少一些對所有學生是合理安排，菁英學校老師喜歡文言文，就情緒性罵所有108課綱孩子在做無恥的學習，家長及學生不能認同也難以接受，「也不是你一個人喜歡文言文所以優雅，我們比較不喜歡所以就無恥。」

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女國文教師區桂芝（左）批評課綱言論連日引發各界討論。圖／翻攝自臉書）

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全國家長教育志工聯盟智庫聲明指出，108課綱不再只是注重精英教育，而是面對所有的學生所設計出來的素養教學，原則上希望不會有任何一個學生在基本學力上落隊。

▲▼全國家長教育志工聯盟智庫執行長吳福濱。（圖／記者崔至雲攝）

▲全國家長教育志工聯盟智庫執行長吳福濱。（圖／資料照）

該聲明表示，最近高中菁英學校的國文老師認為，國文的文言文太少，所以108課綱是「無恥課綱」，令廣大家長學生難以接受！菁英學校老師慷慨激昂，情緒性駡我們的孩子做了無恥學習，「我們很難過要向她說教育是針對所有孩子，而且也不是你一個人喜歡文言文所以優雅，我們比較不喜歡所以就無恥。」

全國家長教育志工聯盟智庫表示，文言文篇數少一些對所有學生是合理安排，對於有興趣的學生可以自主學習來加強，最主要應該在大學端系所加強更有意義。108課綱的目標之一是轉向更全面的素養教育，強調每個學生的發展，而不僅僅是注重精英教育。透過核心素養的培養，希望確保所有學生都能在基本學力上取得進步，減少學習差距，促進教育的公平性和均衡性。

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