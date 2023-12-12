東京大學也考「文言文」　試題曝光

▲東京大學2022年入學「國語科試題」。（圖／翻攝蔡正元臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪了大量文言文，包括顧炎武的《廉恥》，怒批是「無恥課綱」。對此，國民黨前立委蔡正元貼出東京大學考「文言文」的試題，引發熱烈討論。

蔡正元11日在臉書說，日本最好的大學東京大學，入學考試要考中國的古文，就是文言文，以2022年為例，日本的「國語」科考試，「國語」是指日本語文，共有四題，其中第二題考《濱松中納言物語》的典故，這個典故跟中國唐朝有關；第三題則直接考中國的文言文經典──《呂氏春秋》的《用民》篇。

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蔡正元指出，日本最頂級的大學入學考試，直接考中國古典文言文 ，這些文言文經典都是中國漢族偉大作家，經過千年錘鍊所傳誦的作品，不只是語文功力字字珠璣，內涵的文化底蘊更是源遠流長，後學者研讀這些作品，可以增強語文運作能力，更能吸收作品所傳遞的文化涵養。

蔡正元表示，但是民進黨和台獨份子既不懂什麼文言文，也不懂為什麼要學文言文，為了去中國化，大幅限縮高中課綱的文言文教學，「還盡塞一些阿撒不魯的白話文哄騙學生，民進黨和台獨這些人只想當『假日本人』，但非常膚淺的文化底蘊，只會讓『真日本人』瞧不起。」

對於區桂芝批評108課綱是「無恥課綱」，教育部回應，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，且取材範圍擴大至兼具時代特性與各項經典；108課綱也並未廢棄文言文，文言文課數比率符合3年平均35%至45%規定。

▼東京大學入學試題考《呂氏春秋》的《用民》篇。（圖／翻攝蔡正元臉書／下同）

