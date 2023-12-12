集彰化風味於一身！好食好事食農創生發表會帶你品嘗絕妙滋味

▲第二屆好食好事食農創生計畫團隊：彰化雷打石金沙辣醬。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

好食好事基金會第二屆「食農創生計畫」圓滿落幕，6家彰化團隊成功於嘖嘖募資平台完成群募目標，達成率高達221%，突破預期募資金額。為讓民眾親身體驗彰化美妙滋味，好食好事攜手永續旅遊品牌「島內散步」，於12/17舉辦【好吃的誇彰！彰化風味食材分享會暨成果發表會】，6家團隊的美好風味集體亮相。

發表會分為上下午兩場，除了邀請「好食好事食農創生計畫」第二屆食農團隊創辦人，與大家分享他們做為青年食農創業者的理念看法外，上午場提供由大稻埕知名質感餐廳製作的「彰化特製風土9宮格餐盒」，食材來源為食農創生計畫團隊引以為傲的自家農產；下午則有6家彰化團隊最新研發出的產品「彰化風土零食Bar」活動體驗，帶領民眾認識中台灣土地的好味道。

▲第二屆好食好事食農創生計畫團隊：社頭黃金蜂園。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示：「在地青年團隊藉由加入食農創生計畫，不僅能獲得豐富的資源，更達成捐助人代表魏應充的初衷，促進地方的發展，讓青年人才返鄉，達成正向循環。」

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，自2022年成立「食農創生計畫」，透過給予地方團隊實地輔導、業師培訓、品牌行銷設計課程等資源，讓入選食農創生計畫的團隊，在輔導期間快速成長，促進在地產業發展及青年人才返鄉。

▲第二屆好食好事食農創生計畫團隊：北斗田野勤學。

2023年好食好事持續推動「食農創生計畫」，歷經四個月輔導，6家團隊於嘖嘖平台推出最新研發的產品及包裝，共累積募資金額達到133萬元，平均達成率高達221%。為鼓勵六家團隊皆成功達成募資，每隊額外提供2萬元獎勵金，期許團隊持續於在地深耕並強化其營運組織。

第二屆好食好事食農創生計畫六家團隊分別為：北斗田野勤學(黃豆、豆漿)、社頭黃金蜂園(蜂蜜、花粉)、芳苑通利水產(大和黑蜆)、福興晨照農場(洋香瓜)、埔心乙木羊(羊奶)及彰化雷打石(金沙辣醬)。歡迎有興趣的民眾上網報名參與彰化風味食材分享會暨成果發表會，活動詳情：https://walkin.tw/tour/1364