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響應捐血民眾熱情力挺　大研生醫送上「陽光活力」應援

▲▼ETtoday捐血活動贊助案(大研生醫&船井) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體ETtoday於12/7南港辦公室舉辦一日捐血活動，今年大研生醫再度提供活動贈品，持續贊助活動響應大家的熱情。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森新媒體ETtoday於12/7在南港辦公室舉辦一日捐血活動，不少公司同仁紛紛捲起袖子，主動報名加入快樂捐血人的行列。今年大研生醫再度提供活動贈品，持續贊助活動響應大家的熱情。活動也邀請鄰里地方民眾以及鄰近企業共襄盛舉，希望鼓勵大家捐血一袋、救人一命，以行動支持公益活動。

▲▼ETtoday捐血活動贊助案(大研生醫&船井) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體ETtoday多次發起捐血活動，今再次主動邀約台北捐血中心，安排捐血車進駐南港公司門口。

東森新媒體ETtoday多次發起捐血活動，今再次主動邀約台北捐血中心，安排捐血車於上午10點至下午4點期間進駐南港公司門口。活動持續一整天，許多同仁特別前往排隊捐血送愛。今年世界捐血人日活動的口號是「捐出血液及血漿，分享生命要時常」，為鼓勵大家多多響應分享概念，ETtoday特別準備品項豐富的大禮包，讓捐血者免費把好康通通帶回家。

▲▼ETtoday捐血活動贊助案(大研生醫&船井) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲此次捐血活動特別準備品項豐富的大禮包，讓捐血者把好康通通帶回家。

攤開內容物，不僅有料理之王料理包、ecl玫瑰護手霜、ETtoday環保提袋、Woky沃廚環保杯，還有大研生醫熱情贊助的D3膠囊，幫助捐血民眾提升陽光活力和促進健康，讓大家活力滿滿度過每一天。

▲▼ETtoday捐血活動贊助案(大研生醫&船井) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲大研生醫特別準備維生素D3膠囊，為平時忙碌仍抽空捐血送愛心的上班族補足陽光活力。

維生素D對於促進新陳代謝、調整體質和生理功能方面扮演關鍵角色，對健康維持非常重要，然而，根據衛生署國民營養健康資料，高達9成以上國人的維生素D攝取不足，其中高達7成女性及6成男性處於缺乏狀態，想要補充維生素除了透過曬太陽、飲食來攝取，也可藉由保健食品補足身體欠缺的營養素。

想要補充維生素D並維持穩定含量，選擇非活性維生素D3比維生素D2更有效率，大研生醫維生素D3膠囊標榜使用全球百年大廠DSM瑞士頂級Quali®-D「非活性維生素D3」，萃取自天然羊毛脂，嚴選高純度中鏈三酸甘油酯萃取，確保產品品質之外，一顆就能補足800IU維生素D，而且顆粒小容易補充。補充維生素D3有助於提升保護力、維護骨骼健康和調節生理機能，為捐血民眾提供額外的健康支持。

▲▼ETtoday捐血活動贊助案(大研生醫&船井) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲大研生醫維生素D3膠囊。

大研生醫持續贊助東森新媒體ETtoday捐血活動，傳遞公益送愛的心意，特別應援平時工作繁忙仍願意在捐血日捲起袖子送愛心的上班族，為他們送上陽光活力，也讓更多人有機會認識維生素D對健康的重要性。大研生醫透過社區參與的方式，喚醒民眾對健康的重視，進而提升整體社會的健康意識，也透過捐血活動送好禮的方式，邀請大家一起分享熱血分享愛。

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