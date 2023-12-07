雲林基督教醫院輪椅頻失竊！　二崙鄉田尾聖濟堂捐30部輪椅

▲二崙田尾聖濟堂捐贈30部輪椅予雲林基督教醫院，今日舉行捐贈典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林基督教醫院位於西螺鎮郊區，病患不少為年齡較而長行動不便或因慢性病需長期追蹤患者，該院內輪椅遺失率頗高，且部分輪椅的使用年限也已相當久。二崙鄉聖濟堂獲知後捐贈30部輪椅。今（7）日舉行簡單隆重的輪椅捐贈儀式，雲基醫院除了致贈感謝狀，對於該團體的愛心善舉也深表感謝。

雲基副院長楊文榮表示，如今有這批新的輪椅，不僅讓到院就醫的老人家或行動不便民眾都能受益，還能協助醫院輪椅汰舊換新；同時提供就醫民眾一個更優質、便利的醫療服務環境。而這次捐贈的輪椅，坐起來舒適外，也讓病患使用時沒有安全顧慮，相信對於整體的醫療服務提升將有很大的助益。

▲雲基楊文榮副院長致贈聖濟堂主任委員李日昇感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

聖濟堂主任委員李日昇表示，雲林基督教醫院長期關注偏鄉醫療，尤其照顧弱勢的用心更深受各界肯定；雖然聖濟堂來自鄉下，但關懷弱勢的心始終如一；尤其鄉下地區資源較少，許多老人家就醫時需要輪椅代步，因此；匯聚十方大德的愛心，購置輪椅捐贈給雲基醫院，幫助更多需要的人，做公益來幫助別人是一件快樂的事情。

李日昇也提到，如果每個人都能時常行善，就能傳遞更多愛與資源來照顧有需要的民眾，並串聯建構起擁有善念的社會，希望透過慈善團的拋磚引玉，把愛傳出去，同時喚起更多的企業團體共同響應。