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正能量阿凱上電台分享重生效應　人生經驗大獲聽眾迴響

▲▼更生人張登凱到桃園監獄演講，並接受佳音電台專訪。（圖／張登凱提供）

▲正能量阿凱(右)受邀至佳音電台與主持人魏德瑜(左)對談，內容獲聽眾肯定熱烈迴響。（圖／張登凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

東森集團總裁王令麟秉持「更生人照顧更生人」的理念，多次幫助更生人出獄後的進入東森集團任職，協助他們一步步賦歸社會。其中阿凱（張登凱）不僅受王令麟照顧順利進入職場，更發願回饋社會，身體力行做公益、送愛到偏鄉不遺餘力，其正能量也陸續感動許多人。同時他也參與《重生效應》書籍出版並經常到監獄演講，近期更登上「佳音電台」Podcast節目，以「重生效應，主恩滿滿！正能量滿滿！」為主題，與聽眾分享自己人生經驗，感動許多人。主持人魏德瑜更於節目播出後特別回饋：「播出後，有很多聽友迴響，真是主恩滿溢」。

佳音會客室 PODCAST｜魏德瑜 主持 https://reurl.cc/L6RXj4

阿凱在Podcast節目中分享，自己從小學三年級開始就不愛念書，常常混廟口跳陣頭，因此從五年級就接觸毒品，如此坦誠面對自己過去的人生經驗，令主持人魏德瑜非常吃驚。其後因販毒罪名入獄，阿凱在獄中聽見福音，終於信了耶穌。而在服刑期間，為了彌補過去的遺憾，阿凱開始就讀宏德補校，認真讀書，積極努力向上，展現許多的創意才華與亮眼的成績。

▲更生人張登凱（中）到桃園監獄演講。

阿凱也在節目上分享當年獄中受王令麟支持，在獄中開設「新媒體技能訓練班」，讓受刑人學習新媒體所需的相關技能，而他也參與其中的微電影《微電影5mm的溫度》並獲得金善獎肯定，出獄後深受王令麟一句話影響：「人因為學習而改變，人因為分享而將愛傳出去。」因此不僅積極做公益，更進一步希望能改善受刑人的生活品質、以及調整受刑人勞作金等。

阿凱2年前假釋出獄後，就在王令麟的協助下，進入集團內物流部門工作，之後又在王令麟鼓勵下，連續考取多張工作證照，成功開始新生活，並陸續赴桃園、金門、澎湖、南投等監獄演講，未來還有計畫到綠島進行演講，鼓勵受刑人不要放棄對生命的希望與熱忱。阿凱表示，除了因篤信基督教後獲得正能量與動力，也特別表示非常感謝「總裁大哥」王令麟與一路上陪伴的大家，希望日後能夠繼續用生命影響生命，相信一切都是最好的安排。

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