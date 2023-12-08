捐血送愛喜獲大禮包　船井生醫送暖不忘宣導健康觀念

▲東森新媒體ETtoday，今(12/7)於南港辦公室再度舉辦了一日捐血活動，特別邀請到船井生醫共同響應。

記者林璟倩／台北報導

屢次發起捐血活動的東森新媒體ETtoday，今(12/7)於南港辦公室再度舉辦了一日捐血活動，邀請台北捐血中心安排捐血車於上午10點至下午4點間停駐，方便熱心同事及附近鄰里居民、企業上班族就近捐血，今年也特別邀請到船井生醫共同響應「捐血一袋、救人一命」的公益活動，陪伴民眾送愛之餘也關注健康議題。

▲捐血後可拿到一份品項豐盛的大禮包，讓捐血者直呼超澎派。

每到捐血日，公司同仁紛紛暫時放下手邊的工作，捲起袖子加入快樂捐血人行列。今年東森新媒體ETtoday同樣準備了豐富品項的大禮包，感謝捐血民眾的熱情，內容物包含：料理之王料理包、ecl玫瑰護手霜、ETtoday環保提袋、你滋美得活氣人蔘靈芝菌絲體精華飲，以及船井burner極纖錠、船井burner F.I.P.100纖維粉等，讓捐血民眾紛紛直呼：做愛心還有這麼多禮物超澎派，非常驚喜。

▲船井生醫長期關注民眾體內環保，持續推出符合國家標準的健康食品，守護民眾健康。

網路上曾誤傳「捐血有助新陳代謝，可降血脂及膽固醇」，但衛福部國健署特別打破迷思，聲明捐血無法降低血脂且若血脂過高，捐出來的血液無法使用，因此呼籲民眾平時就應從飲食著手少油少糖，與適度增加運動量以維持健康。

為此，船井生醫特別準備了與日本共同研發監製、榮獲國家雙認證健康食品「船井burner F.I.P.100纖維粉」守護民眾健康。只要每天餐前、空腹1包F.I.P.100纖維粉，即可降低總膽固醇、中性脂肪、低密度膽固醇等，並補充一日膳食纖維所需、養好菌，7天排便順暢，甚至通過百人試用，高達89%的媽咪認同排便順暢有感，一家大小、孕哺乳皆可安心食用。

▲船井®burner®倍熱®食事纖纖®F.I.P.100纖維粉(左)及船井®burner®倍熱®極纖錠(右)。

同時，船井生醫也加碼針對現代人最在意的體脂肪問題，提供「船井burner極纖錠」，其榮獲不易形成體脂肪健字號認證，可加倍放大你的代謝能量。船井burner極纖錠擁有獨家E.F.T.代謝配方含綠瑪黛萃取、超級藤黃果和L-肉酸等成分，即使沒有運動習慣的人也能提升代謝力，若搭配運動更可達到4倍速攻代謝體脂，延長運動後燃效應，是連續暢銷16年的體脂管理醫學信賴品牌。

船井生醫長期關注民眾體內環保，推出符合國家標準的健康食品，守護民眾健康，並針對現代人在意的體脂肪、血脂、膽固醇等問題不斷精進研發技術，持續推出有效數據並發布於國際期刊。此次船井生醫支持東森新媒體ETtoday的公益捐血活動，傳遞正確健康觀念，也勉勵現代上班族忙於工作之際、應多關注自身健康，行有餘力別忘樂於分享，散播愛的正能量。

▲東森新媒體ETtoday邀請台北捐血中心安排捐血車停駐南港辦公室門口，方便熱心同事及附近鄰里居民、企業上班族就近捐血。