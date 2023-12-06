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生麗國際深耕公益十年有成歲末響應家扶感恩園遊會　陪伴1850戶受助家庭

▲▼生麗國際,家扶基金會,園遊會,公益。（圖／業者提供）

▲生麗事業夥伴自發性參與家扶園遊會設攤，當日義賣所得全數捐出，眾人於攤位前開心合影。

圖、文／生麗國際提供

好的事情持續做！生麗國際集團深耕公益十年有成，於12月3日榮幸受邀出席家扶基金會，在板橋第一運動場前廣場舉辦的「2023年新北市家扶歲末送暖感恩園遊會-愛心相聚 好禮抵家」開鑼典禮儀式，連續多年舉辦的歲末園遊會為每年受助家庭最期待之佳節盛事，今年新北家扶帶著近1850戶受助家庭一同歡樂。當天亦有生麗事業夥伴們響應設攤，在歡慶集團十年慈善里程碑之餘不忘回饋社會，可謂錦上添花。

生麗國際集團作為家扶最堅強的夥伴，攜手投入弱勢兒少服務已逾十年，迄今共幫助4,330位大專生安心求學，總累計捐贈6,045萬元善款，立志建立更完善的社會服務。今年除了持續支持《無窮世代》專案，提供100瓶總價值28萬9,000元「生麗超水潤緊緻保濕安瓶」作為捐款贈品，更首次設攤參與感恩園遊會，從食材、設備的前置作業到販售皆親力親為，更主動熱情捐贈124份家庭禮物，總價值近20萬元的園遊會禮券，提供大小朋友當日消費使用。當日園遊會的收入3萬7,110元全數捐出，攤位的人事、物件成本也自行吸收，活動初心在於傳遞善念。

生麗國際集團是全國前13大知名傳直銷專業品牌，邁入22年來秉持「感恩、誠信、服務」的企業理念立足業界，不僅做好優質產品，更發願做好事，同時提供完整的創業教育平台，開啟斜槓人生並以分享方式幫助更多人，找回「自信、美麗、健康」，LOGO標誌手心向下的精神貫穿集團，為愛心企業樹立最佳典範。

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關鍵字：

生麗國際家扶基金會園遊會公益

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