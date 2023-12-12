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2023高雄國際發明展　中華醫大兩團隊參展獲雙金

▲中華醫大楊堉麟教授（左）、洪明權副教授（右）帶領學生投入產品研發，分別組隊參加2023高雄國際發明展，雙雙拿下金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大楊堉麟教授（左）、洪明權副教授（右）帶領學生投入產品研發，分別組隊參加2023高雄國際發明展，雙雙拿下金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由中華醫事科技大學楊堉麟教授，指導研究生蔡欣雅研發的醫用新式無菌智取棉籤盒，以及洪明權、張文騰兩位教授共同指導學生研發的台灣火刺木護膚美白產品，雙雙榮獲2023高雄國際發明展金牌，其中，醫用新式無菌智取棉籤盒更是槓上開花，除了金牌，還獲頒伊朗大會特別獎的肯定。

2023高雄國際發明展日前在高雄展覽館舉行，吸引國內外眾多學界、業界參展，並報名參加研發成果競賽。中華醫大有兩組師生報名參賽，一組是醫事學院院長楊堉麟教授帶領研究生研發的醫用新式無菌智取棉籤盒；另一組則由製藥工程系洪明權和張文騰兩位副教授，共同指導學生研發的台灣火刺木護膚美白產品，在30個國家445件作品中脫穎而出，獲得大會金牌獎。兩組參賽，各在不同參賽組別獲得金牌，師生研發成果耀眼。

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▲中華醫大楊堉麟教授（左）、洪明權副教授（右）帶領學生投入產品研發，分別組隊參加2023高雄國際發明展，雙雙拿下金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 楊堉麟教授指導學生研發，獲得金牌獎的醫用新式無菌智取棉籤盒，及洪明權和張文騰副教授帶領學生團隊和生技公司產學合作研發的台灣火刺木護膚美白產品。

其中，由中華醫大醫事學院院長楊堉麟教授，帶領生物醫學研究所研究生蔡欣雅研發的醫用新式無菌智取棉籤盒，以蔡欣雅服務於護理臨床工作，觀察醫療人員在緊急情況時，花費很多時間找適合的棉花棒尺寸，或是解開包裝因為不好找到拆封處和解開力道過大，導致棉花棒散落而無法使用，造成成本損失及垃圾等困擾作為發想，思考改善之策，透過產業課程的啟發，著手進行修正其改善設計結構，進而研發出醫用新式無菌智取棉籤盒。

此項研發成果將所有不同尺寸的棉花棒整合於一個盒子內，側邊的轉扭可看出棉花棒尺寸的設計，並以「用多少轉多少」的概念，可簡單且快速取得，解決目前臨床上之困擾。指導教授楊堉麟表示，目前此一研發成果已與模型公司和專利師共同研製並申請新型專利。

▲中華醫大楊堉麟教授（左）、洪明權副教授（右）帶領學生投入產品研發，分別組隊參加2023高雄國際發明展，雙雙拿下金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由製藥系洪明權和張文騰兩位副教授，指導製藥系學生陳君宇、吳祺偉、周芳鈺、楊姿宸等人共同研發的臺灣火刺木護膚美白保養品，以台灣特有種植物臺灣火刺木護膚美白成份加以萃取提煉，與芙麗欣生物科技公司產學合作，一起研製護膚美白、保濕及滋養皮膚的系列產品而獲得大會評審的青睞。

特別的是，台灣火刺木護膚美白保養品研發專案，其設計的創新創意產品防偽辨識方法，更獲得2023年中華民國發明專利的肯定。除此之外，也在2023第9屆韓國Wic世界創新發明大賽、2023第19屆烏克蘭國際發明展接連獲得金牌。

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