柯文哲「小英路線」拖住賴蕭配？　她分析：牽制藍綠玩恐怖平衡

▲台灣民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前表示，會依循總統蔡英文的外交路線，維持良好對美關係，以及足夠的國防自主能力，但不贊同蔡英文的兩岸關係、內政處理，認為應走「中間路線」。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡12日表示，柯文哲沒有選贏的條件，但絕對有牽制國民黨或是民進黨的能力，他就是在玩恐怖平衡，打定主意認為台北市長蔣萬安不敢打他的爛瘡、英派的人不敢拉他的小辮子，中間持續有人投機的穿梭藍白合或是不打綠的談判。總之，到底誰甘願被柯文哲玩輸，就繼續看下去。

吳靜怡今日在臉書發文表示，柯文哲的小英路線拖住了脆弱領先的賴蕭配，喊聲深綠，砲擊新潮流，切割國民黨又緊握國旗的戰術有效，穩住了崩跌的盤勢，這樣的軸線搭配民眾黨不分區立委提名人黃國昌的揭弊形象，雖然守住了蔡英文路線，但還是沒辦法挽回中間選民的支持度。

至於民眾黨支持者自發性發起活動，扛起柯文哲大型氣球全台走透透，吳靜怡指出，扛的行為在宗教才會出現，就算神明也不會希望民眾是這樣被壓在兩腿之間前行，文言文講是「胯下之辱」，說難聽一點是「柯文哲鼠蹊部的中間路線」，但無論如何，文宣部是掌握了5千萬以上的預算，不應該如此直接讓義勇軍送到前線作戰，然後總幹事用「嚴正的敬告」吆喝媒體。

吳靜怡強調，柯文哲沒有選贏的條件，但絕對有牽制國民黨或是民進黨的能力，他就是在玩恐怖平衡，打定主意認為台北市長蔣萬安不敢打他的爛瘡、英派的人不敢拉他的小辮子，中間持續有人投機的穿梭藍白合或是不打綠的談判，總之，選戰只有戰，到底誰甘願被柯文哲玩輸，就繼續看下去。