影／賴清德最新競選片　訴求「世界的台灣，更好的台灣」

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰進入最後催票階段，民進黨總統參選人賴清德競選總部今（12）日釋出最新競選廣告，影片訴求「成為世界的台灣，成就一個更好的台灣」，當世界各國都在上架台灣，應該更自信、團結，穩健向前，讓世界看見更美好的台灣。

賴清德競選總部總幹事潘孟安、發言人戴瑋姍今天上午在全國競總舉行「世界的台灣」CF公布記者會。

這支影片訴求「成為世界的台灣，成就一個更好的台灣」，片中細數，綠建築的概念，從瑞典的會議桌上出現以後，以全球最高的姿態座落在台北；希臘先哲從沒想過，華人世界會有一個最民主的國家；德國創建義務教育的制度，台灣讓它演進成為12年，從0到6歲的照顧，再到22歲的投資。

影片也記錄，歐洲在二戰後全面推動長照政策，現在，平均超過80年的精彩人生，是台灣人健康的保障；英國人繪製潛艇的構想，如今台灣人親手打造（海鯤號潛艦），維護主權與和平，「當世界都在關心我們的未來，因此，我們更加肯定保家衛國的意志」。

潘孟安表示，從影片中可以看到，世界要上架台灣，但他很遺憾地看到，在野黨只想架空台灣，因此，這部影片可以讓大家用更有高度的胸襟來看世界的台灣，未來如何走出一條康莊大道，一切都在2024年這場選舉，是要走進世界，還是走向中國？是要擁抱世界，還是依賴中國？是要信賴台灣，還是依賴中國？

▲賴清德競選總部今天上午釋出最新競選廣告。（圖／翻攝自「世界的台灣」影片）