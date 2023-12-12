侯友宜外交政見照惹怨　葛來儀：別暗示我挺侯

▲葛來儀不滿與侯友宜合照被藍營當作暗示挺猴立場的宣傳，「我沒有」。（圖／翻攝葛來儀X）



文／中央社

美國知名兩岸關係學者葛來儀日前才在社群平台X表示，自己的論述被特定人士斷章取義。她今天又在X指出，請別用她的照片或陳述，暗示她支持國民黨總統參選人侯友宜。

葛來儀（Bonnie Glaser）在X張貼一張侯友宜與她的合照，內容是侯友宜的競選文宣，上頭寫著「政見主張之一：睦鄰政策 印太先行」。

她在X標註國民黨及侯友宜寫道：「請別使用我的照片，或是我的陳述，來暗示我支持侯市長。我沒有。」

在葛來儀發文之後，侯友宜及國民黨的X已看不到這張照片。

對此，侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，國防外交政策記者會相關文宣素材，選用侯友宜訪美行照片，僅為搭配外交政策之示意圖。若造成誤解，特別向葛來儀表達歉意，目前也已經立即調整，換下照片。

李利貞也說，葛來儀是知名學者，提出很多針對台海局勢的觀察與評論，都能在國內引發討論，感謝她之前在侯友宜訪美期間一同參與智庫會議，提供很好的交流機會。

之前美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊曾刊出葛來儀等3位知名學者的聯名文章，題為「台灣與嚇阻的真正源頭」，引發台灣媒體以「呼籲賴清德考慮凍結台獨黨綱」為重點節錄刊發；侯友宜則稱，乾脆放棄比較實在。

之後，葛來儀在X發文表示，遺憾看到自己及共同作者的論述，被特定人士斷章取義；倘若侯友宜當選，建立嚇阻力也是關鍵，無論由誰掌權，台灣都須強化自身防衛能力。

除了侯友宜，葛來儀也曾與民眾黨主席暨總統參選人柯文哲在網路上隔空言詞交鋒。

她今年6月曾在X發文「有人能告訴KP停止談論我嗎」。柯文哲則在東京受訪時說：「妳不要扯我名字誰理妳啊，妳覺得妳有多重要啊。」