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氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」　公車航班均受影響

▲雪,下雪,雪景,北京下雪。（圖／CFP）

▲北京迎來入冬後的初雪。（圖／CFP）

文／中央社

中國華北地區從10日起氣溫驟降，北京在10日晚間迎來今年的初雪。一夜降雪後，上午不少北京民眾忙著剷除屋頂與車頂的積雪。今天北京部分公車停駛，首都機場也有航班取消。

綜合香港經濟日報、新京報、澎湃新聞等報導，受到寒流影響，中國北方多省10日起快速降溫，華北、黃淮等地區大規模降雪，北京也在10日晚間迎來今年入冬後的初雪。

報導引述北京市氣象台首席預報員郭金蘭指出，北京市將出現小到中雪，北京西部和南部的部分地區會達到大雪等級。全市平均降雪量是0.2至04公分，門頭溝、房山、延慶、昌平、大興的部分地區降雪情形相對明顯，可能會達到0.3至0.8公分。

▲雪,下雪,雪景,北京下雪。（圖／CFP）

▲不少北京民眾出門玩雪。（圖／CFP）

由於降雪，北京市內的交通也因此受到影響，目前已知至少有184條巴士路線臨時停駛、地鐵列車提前開啟車廂暖氣，增加班次協助運輸；至於空中交通，北京首都機場今日預計升降航班1100架次，截至上午7時，執行84架次，取消59架次。

除了北京之外，陝西中北部等地出現中到大雪；陝西中部、山西南部、河南北部等地部分地區出現暴雪；山西臨汾、河南鄭州等地，局部降雪量達2公分以上。

河南鄭州今天上午宣布全市停課，開往北京、濟南、蘭州、太原、成都等方向的部分高鐵列車停駛，機場上午暫停航班升降，約在中午11時左右恢復。

報導引述中國天氣網資料指出，13至15日，還將有新一輪的雨雪天氣，並且與前一輪的強降雪區高度重疊，需注意防範。另一方面，中國南方地區也從今天起降溫，江南、華南部分地區氣溫將大幅下降6到12度。

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