周末乾涼！下周二天氣最差「高溫驟降7度」　又有一波冷空氣

▲下周二將有一道鋒面通過，加上東北季風影響，北部、東半部轉有雨，高溫驟降。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)起到下周一天氣穩定，僅東半部有零星雨，不過下周二將變天，也是未來一周天氣最差的一天，北部、東半部出現降雨，高溫驟降7度，下周六還有一波東北季風接力，未來一周低溫下探16度。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來幾天天氣單純，明天到下周一天氣穩定，多雲到晴，僅東半部有零星降雨，明天清晨溫度偏涼，西半部、東北部約16到18度，花東、屏東18到20度，白天高溫明顯回升，新竹以南高溫27到29度，桃園以北、東北部高溫26到28度，西部溫差較大，明天到下周一要注意溫度變化。

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明顯天氣轉變將出現在下周二，官欣平表示，下周二鋒面通過，後續有東北季風增強，天氣比較差，北部、東北部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

官欣平指出，這波東北季風以北台灣降溫為主，且以高溫下降為主，低溫沒有大大降幅，其中北台灣高溫28到29度隨著來到周二降到22到23度，中南部則沒有影響。

不過該波東北季風影響時間短，下周三開始減弱，官欣平表示，屆時北台灣氣溫也將緩慢回升，下周二白天高溫22度，到了下周三就回升到25度，慢慢回溫。

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署）

未來一周降雨趨勢部分，官欣平表示，下周二天氣最差，降雨以北部、東半部為主，下周三則是大台北、東半部，下周四、下周五降雨只剩東半部；下周六又有一波東北季風接著來，強度仍待後續觀察。

官欣平提醒，明天周末到下周一天氣乾涼，日夜溫差大；下周二鋒面加上東北季風影響，天氣最差，降雨以北部、東半部為主，中南部不影響；下周三東北季風減弱，降雨剩東半部；下周六還有一波東北季風。