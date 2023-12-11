北京故宮披上銀裝！超夢幻雪白景色　網讚嘆：感覺穿越了

記者廖翊慈／綜合報導

北京市氣象台今（11）日9時發布，白天零星小雪轉多雲，最高氣溫1℃，夜間最低氣溫零下7℃，故宮也迎來白雪皚皚的景色。而每年冬天不少民眾期待的，就是紫禁城的絕美景色。北京故宮官方微博曬出多張建築物披上雪景的圖片，讓網友們瘋狂讚嘆，「感覺自己一秒穿越了！」

▲▼雖週一故宮休館，不少攝影愛好者仍在遠處捕捉美景。（圖／翻攝自微博）

據《閩南網新聞》報導，看不夠的紅牆白雪，雪後的北京銀裝素裹，故宮建築群被白雪覆蓋，紅牆金瓦顯得更加明艷，美麗壯觀。雖週一故宮休館，但美景仍在。

北京故宮也在官方微博上，分享多張絕美雪景圖，並寫下「彤階飛雪，青枝寒酥。滿城銀裝下，星星點點丹紅、金黃散落其間，構成紫禁城冬日的動人畫卷。一夜之間，宮城內外銀裝素包裹。琉璃金頂玉塵層疊、朱牆廊壁銀星閃爍。極目遠望，丹宸碧瓦與雪相接，與天一色。」

▲▼不少民眾每年冬天都期待著故宮的雪景。（圖／翻攝自微博）

微博上也有不少攝影愛好者分享，各種角度的雪白故宮。大批網友直呼，「超想去紫禁城賞雪」、「真的可以永遠相信下雪時紫禁城的美，遺憾的是今天閉館」、「故宮初雪總是驚為天人」、「最配雪景的果然是故宮」。還有人認為神似知名古裝劇《後宮甄嬛傳》、《步步驚心》的場景，「我差點就要喊嬛嬛了」、「若曦在哪裡」。

▲▼北京故宮今日也在官方微博上曬出多張絕美景圖。（圖／翻攝自微博）