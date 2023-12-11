今入夜變天！連兩波氣溫溜滑梯　「低溫挑戰12度」時間曝

▲未來有兩波冷空氣降溫，周末冷空氣強度可能達冷氣團。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周溫度兩波崩跌，今晚(11日)率先變天，受鋒面和東北季風影響，北東易雨轉涼，明天溫度一路往下掉，白天溫度下探1字頭；下周冷空氣更強，可能可達大陸冷氣團等級，北東轉濕冷，低溫可能下探14度，若強度更強發展為強烈大陸冷氣團，低溫挑戰12度。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周將有兩波冷空氣影響，今天夜間有一道鋒面掠越過台灣地區，造成降雨，冷空氣隨即南下，周二、周三北台灣降溫比其他地區明顯，且整日偏涼，周二、周三北東易雨轉涼；另一波冷空氣則是周六開始影響，這波強度會比周二那一波冷空氣更強，降雨和影響時間延續比較長。

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今天晚間8時鋒面靠近台灣，深夜後將掠過台灣地區，北部、東北部會出現降雨，鋒面通過後雨勢將緩和下來。官欣平說明，今晚到明天北台灣天氣出現轉變，明天雨勢一陣一陣、斷斷續續，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區雨勢明顯；苗栗以南或台中以南等中南部一帶沒有影響，未來一周天氣也都是晴到多雲。

未來降雨熱區分布，官欣平指出，受鋒面、東北季風影響，周二、周三降雨集中桃園以北、東半部、恆春半島，中南部多雲到晴；周四、周五東北季風減弱，氣溫回暖，風向偏東風，雨勢和雨量減少，降雨範圍也限縮偏東半側，北部降雨緩和；周六、周日受東北季風或冷氣團影響，北東降雨，中南部多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

溫度部分，官欣平說明，今天溫度偏高，普遍有25度以上，高溫可到28到30度，今天入夜後，隨鋒面南下，冷空氣下來，明天溫度一路往下掉，北台灣清晨還有22到23度，白天可能降到18到19間徘徊，另中南部沒有變化，花東溫度略降；周三北台灣整天溫度偏低，約18到21度；周四、周五回溫，北台灣高溫25度到27度；周六白天溫度下滑，約降到20度出頭；最顯著是周日之後，北台灣低溫較低，偏14度，也可能更低一些。

官欣平強調，周六起這波冷空氣強度預報為東北季風或大陸冷氣團，強度比周二這一波更強，不排除有更冷情況出現，目前預報強度以大陸冷氣團為主，但不管大陸冷氣團和強烈大陸冷氣團，將是較強強的一波冷空氣，溫度下探14度，若未來強度發展到強烈大陸冷氣團，可能逼近12到14度範圍，後期預報仍有不確定性，待持續觀察。