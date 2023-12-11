快訊／游錫堃不滿被偷換概念　「民選公職仰他國鼻息有廉恥？」

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃今（11）日上午稱「廉恥」是君主政治時代的產物，引發藍營批評。對此，游錫堃傍晚透過社群平台表示，他講的「廉恥」是指古文〈廉恥〉，但有人將其偷換概念，並暗酸說，顧炎武效忠君主，違背三綱五常是無恥，現在民主時代，違背2300萬人民權益的就是無恥，一心仰他國領導人的鼻息，怎能說具有「廉恥」之心？

游錫堃表示，「顧炎武〈廉恥〉成文於封建帝制時代，難道不是君主政治時代的產物嗎？」今天上午，記者針對一位高中老師對課綱內沒有列入明儒顧炎武〈廉恥〉古文的爭議不滿，問自己有什麼意見？他回應：「〈廉恥〉，是君主政治的產物」，這裡的〈廉恥〉，指的當然是顧炎武寫的古文〈廉恥〉，因為記者問的就是「古文爭議」。

游錫堃指出，無奈外界有人把自己說的一篇叫做〈廉恥〉的古文，偷換概念成為道德概念的「廉恥」。他強調，自己要表達的是，在君主政治下寫出來的〈廉恥〉，必然無法適用於現代民主政治下的道德觀，封建帝制時代顧炎武效忠的對象是君主，違背三綱五常是無恥，現在大家身處民主時代，效忠的對象是人民，違背2300萬人民權益的就是無恥。

游錫堃說，他認為「廉恥」很重要，例如，在民主時代的今天，擔任台灣的民選公職，不思捍衛台灣主權與2300萬人民的安全，一心仰他國領導人的鼻息，接受九二共識、將使台灣香港化，怎能說具有「廉恥」之心？所以，對於「廉恥」，他主張不是從古文中尋找，而是從為人民打造一個民主自由的美好國家來實踐。