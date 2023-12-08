　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／政治檔案條例三讀修正　4500永久保密檔案明年解禁半數

▲▼立法院院會 三讀敲槌 政治檔案條例部分條文修正草案 中華民國刑法第一百八十五條之三條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會三讀政治檔案條例部分條文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（8日）三讀通過政治檔案條例部分條文修正草案，而原先被列為永久保密的4500餘件政治檔案，預計明年解禁半數。而國家機密檔案至遲應於屆滿40年解密。若涉及曾從事大陸地區情報蒐集情報人員及情報協助人員身分，且洩漏後足使其生命受危害之虞；有延長保密必要，每次延長期限自同意日起算不得逾3年。

根據三讀條文，本條例施行6個月內完成政治檔案清查，並依程序報送檔案局，必要時可延長、延長時間不能超過6個月，檔案局審定相關資料時，以檢視目錄及內容為之，必要時得邀請學者專家參與，於指定期間移轉為國家檔案，為移轉前必須妥善保管並提供應用。

前項政治檔案有國家機密保護法第12條核定之國家機密檔案，至遲應於屆滿40年解密，若有延長保密必要者，應敘明具體事實及正當理由，每次延長期限自同意日起算不得逾3年。解密前原件暫不移轉，涉及國家安全情報人員及國家機密部分，經分離處理後，以複製品併入原卷移轉，並於檔案目錄註記說明並提供應用。

而上述對象包括涉及曾從事大陸地區情報蒐集情報人員及情報協助人員身分，且洩漏後足使其生命、身體或自由有受危害之虞；以及涉及國際情報工作部署及合作，且洩漏後有嚴重影響國家安全及對外關係之虞者。

民進黨立委范雲表示，轉型正義不能只有受害者，沒有加害者。這是今天通過政治檔案條例修法，最重要的意義。轉型正義工程，終於要補上關鍵的一塊拼圖。唯有真相，才能帶來和解。這是我做為曾受國家嚴密監控、更有超過千件監控檔案的當事人，真心的盼望。

范雲直言，今天終於三讀通過，讓林宅血案、陳文成案等重大案件的真相，能有機會逐步浮現，未來，檔案不能再以影響國安為由，限制民眾閱覽、抄錄與複製；戒嚴時期加害者們的姓名資訊也不能再遮蔽，不再用民主法制來保障威權時期情報人員；刪除永久保密的文字，明定保密期限延長的條件與相關程序。

范雲強調，修法後仍有少部份檔案，符合一定條件下可延長保密，等於仍存在實質的永久保密情形，自己會繼續監督、要求持續檢討。
 

ET快訊
108課綱「刪17篇推薦選文」一次看　世說新語選、醉翁亭記都
歐陽娜娜疑拍「上空照」！　野外脫衣…震撼2萬人
快訊／北海道觀光巴士車禍！　台灣旅客等10人送醫
芭樂公主慘死！　斷氣前電話求救「我被砍」
LIVE／《料理之王4》第二集！　「融融歷險記」BEN來煮菜
快訊／北投賓士連撞4機車　騎士遭捲車底死亡
月付1.9萬就可買房！侯友宜購屋政策　估1年5萬戶政府補貼1
LIVE／阿信霸氣丟麥甩假唱　寶可夢中心開幕惹怨！粉絲團被灌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

北一女師批108課綱「無恥」　侯友宜：上任開教育國是會議討論

北一女老師轟108課綱刪文言文「無恥」　王定宇反擊：無教育專業

國台辦邀台商座談疑介選　鄭文燦：回到自由土地會展現自由意志

賴清德稱「大陸人來台雞肉飯也能賣」　侯友宜嗆：對台灣小吃沒信心？

北一女師轟課綱無恥　鄭文燦：品格教育不是靠背文言文

「缺」成年度代表字！　侯友宜諷「寫得真好」：民進黨缺跟人民道歉

快訊／政治檔案條例三讀修正　4500永久保密檔案明年解禁半數

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

北一女師批108課綱「無恥」　侯友宜：上任開教育國是會議討論

北一女老師轟108課綱刪文言文「無恥」　王定宇反擊：無教育專業

國台辦邀台商座談疑介選　鄭文燦：回到自由土地會展現自由意志

賴清德稱「大陸人來台雞肉飯也能賣」　侯友宜嗆：對台灣小吃沒信心？

北一女師轟課綱無恥　鄭文燦：品格教育不是靠背文言文

「缺」成年度代表字！　侯友宜諷「寫得真好」：民進黨缺跟人民道歉

快訊／政治檔案條例三讀修正　4500永久保密檔案明年解禁半數

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

歡慶新港國中66歲　今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

大牌女星被爆「當眾羞辱Kevin老師」！冷眼：站旁邊 4身分線索曝

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

王識賢、柯叔元演技逼哭網！　柏霖PoLin飆嗓道盡無奈

「目標拿銅牌」　菲律賓教頭談中華隊：我們不是對手

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

政治熱門新聞

媒體人曝3理由：要賴清德如何不恐懼

2023年度代表字3月就預言　洪孟楷：不該發生

購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　最高貸1500萬利息補貼0.5%

黃光芹宣布退出20年政論節目　曝未來動向

LIVE／石破天驚政策來了！　侯友宜、趙少康提「青年購屋有好康」

ET民調／柯盈配再跌！18.1%墊底　侯康配、賴蕭配僅差5.2個百分點

賴民調破40％　郭正亮：西瓜效應來了

ET民調／區域、不分區立委支持度　國民黨都奪冠

月付1.9萬就可買房！侯友宜推購屋政策　估1年5萬戶政府補貼140億

賴清德認證吳崢是中和人！張智倫開酸

快訊／國軍偵獲中共氣球越中線　出沒基隆西南方「向東飄行後消失」

柯喊民調沒雪崩　3人都在誤差範圍

快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納

藍辦15場造勢　柯：不還9.8億卻有錢選舉

更多熱門

相關新聞

侯友宜拋「免頭款購屋政策」　學者：考驗青年信用及風險控管

侯友宜拋「免頭款購屋政策」　學者：考驗青年信用及風險控管

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日推出購屋政策，主張青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也將優惠5年。政大地政系教授孫振義分析，依照侯友宜推出的方案可看到，申請全額貸款前5年約月付1.9萬，但當五年期限一過，會恢復到貸滿狀態，這時也是考驗年輕人的信用狀態，以及對風險的控管。

月付1.9萬就可買房！侯友宜推購屋政策　估1年5萬戶政府補貼140億

月付1.9萬就可買房！侯友宜推購屋政策　估1年5萬戶政府補貼140億

徐巧芯稱非綠候選人被監控　綠：爆料別人私生活最多的就這些人

徐巧芯稱非綠候選人被監控　綠：爆料別人私生活最多的就這些人

購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　最高貸1500萬利息補貼0.5%

購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　最高貸1500萬利息補貼0.5%

國民黨蟬聯13年賄選金額、案件數雙冠王　綠籲藍約束黨籍候選人

國民黨蟬聯13年賄選金額、案件數雙冠王　綠籲藍約束黨籍候選人

關鍵字：

政治檔案條例立法院范雲轉型正義白色恐怖國民黨

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面