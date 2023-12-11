游錫堃稱「廉恥是君主政治產物」　藍委轟：民主時代不要羞恥？

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

北一女中國文老師區桂芝日前大力批評108課綱去中國化、刪減許多文言文，如顧炎武《廉恥》，引發外界熱議，立法院長游錫堃今（11）日受訪對此表示，《廉恥》是「君主政治產物」。國民黨立委李德維批，游這樣扣「廉恥」一個大帽子真的非常不恰當，難道民主時代就不要清廉、不要羞恥了嗎？

李德維表示，游錫堃的話真的讓人非常訝異，不知為何他這麼痛恨儒家文化，難道只因為他想要台獨嗎？單單只因台獨就那麼痛恨中華文化跟儒家文化，這是民進黨執政之後台灣的悲哀。針對游稱儒家文化孕育不出民主政治；李德維指出，《孟子》有云：「民為貴，社稷次之，君為輕」，其實不管在什麼時代，儒家文化有很多值得參考之處。

對於游錫堃說廉恥是君主時代的產物，李德維抨擊，游這樣扣「廉恥」一個大帽子真的非常不恰當，難道民主時代就不要清廉、不要羞恥了嗎？「難道民進黨追求的民主，就是不顧廉恥了嗎？」李指出，游的說法暴露出他們為了去中、為了台獨，什麼都敢說、什麼都敢做，這並不是社會的主流，連廉恥都不顧了，那他們到底信奉的是什麼？

至於游錫堃稱，因儒家文化的男尊女卑，所以導致Me Too事件；李德維感嘆，「游院長講出這種話真的讓人不知如何是好」，批游是為了教育去中化、教育台獨化，所以硬去瞎掰、瞎扯，實在有失政治人物的分寸。李說，照游錫堃的邏輯，因儒家思想男尊女卑就會有Me Too事件，那難道把儒家思想從教育中拿掉，就沒有Me Too事件是嗎？