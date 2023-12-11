全台新住民上百萬　林右昌台中表揚10名卓越貢獻者

▲全台新住民上百萬人，內政部長林右昌在台中表揚10名卓越貢獻者。（圖／移民署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

內政部移民署睽違5年後，10日再次在台中市舉辦「移民心力量，閃耀中台灣」移民節活動，內政部長林右昌致詞表示，因為婚姻來到台灣的新住民加上子女，人數接近百萬，成為台灣第三大族群，政府為照顧新住民，不但修法放寬外籍配偶因撫育未成年子女在台居留相關規定，還設置新住民發展基金，培養一技之長，全力培育新二代發揮語言優勢，邁向國際。

移民署和台中市政府、國立自然科學博物館共同舉辦移民節慶祝活動，林右昌表揚在各領域為台灣奉獻付出的10名優秀新住民及移工，包括關心環境議題、以「小島大歌」入圍金曲獎最佳原住民語專輯的柯二聽，以及成功研發出「水塔式尿壺」，降低被照顧者半夜如廁風險的咪雅等人。

林右昌表示，目前因為婚姻來到台灣的新住民逼近58萬人，加上新二代子女，總數接近百萬人，除了婚姻移民，還有數十萬名來自世界各地的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、求學、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、科技經濟發展等貢獻良多，也豐富了台灣社會的族群面容，為台灣帶來源源不絕的新力量。

林右昌指出，內政部今年6月28日修正公布 「入出國及移民法」，透過修法放寬外籍配偶因撫育未成年子女在台居留相關規定，以保障婚姻移民的家庭團聚權，同時鬆綁停居留規定，簡化程序，以吸納更多優質人才，另一方面也增訂處罰不法態樣及提高罰則，兼顧人權保障及社會安全。

現場除了有九天民俗技藝團、大溪地草裙舞、印尼迎賓舞、非洲鼓、印度寶萊舞曲等表演，周邊還有40個攤位，規劃「異國美食區」 ，讓大家品嚐土耳其、加拿大、摩洛哥、牙買加及東南亞等特色風味美食，用味蕾環遊世界，熱鬧有趣。