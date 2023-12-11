番茄成熟時　嘉藥幼保傳播愛慶聖誕

▲嘉南藥理大學幼保系攜手路竹親子館，在路竹體育場舉辦「2023路竹番茄節-番樂小夥伴」，現場吸引超過百位家長帶著小孩共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝聖誕佳節及路竹番茄節活動，嘉南藥理大學幼保系攜手路竹親子館，在路竹體育場舉辦「2023路竹番茄節-番樂小夥伴」，現場吸引超過百位家長帶著小孩共同參與。

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嘉藥幼保系學生更是展現學校所學，教導小朋友以彩鹽黏貼出心目中最美麗及獨一無二的番茄，並特地準備聖誕樹讓小朋友將創意滿分的「彩鹽番茄」掛在樹上，提早慶祝聖誕節，現場還有多元化的親子互動體驗活動與趣味親子互動DIY，活動豐富有趣，參加民眾各個滿載而歸。

路竹番茄節可說是每一年在番茄盛產時最大型的慶祝活動，幼保系上今年已是6次組隊參加，每年幼保系學生都絞盡腦汁推陳出新的設計親子互動遊戲，供現場大小朋友參與，今年以番茄、雞蛋及花椰菜路竹三寶為主題，讓小朋友用彩鹽畫出專屬自己特色的路竹三寶，當天參與活動的家長表示：活動前小孩就一直很期待，甚至興奮到睡不著，親子館的馨誼主任及嘉藥幼保的大姊姊耐心教導，作品製作也都以簡單易懂的方式進行，讓每位小朋友都可獨立製作出屬於自己的創意作品，這種成就感對小孩來說就是最大的鼓勵。

嘉藥幼保系林佳蓉系主任表示，嘉藥幼保系以喚起社區居民重視社區關懷為己任，希望在公益部分付出更多，每年配合路竹區的番茄農特產，由親子館和嘉藥幼保系配合參與這具有凝結社區意識發展地方特色的活動，鼓勵小朋友發揮創意及美感，在大家協助下，激發孩子學習欲望，發掘社區文化，讓孩子內心對社區更具有認同感和歸屬感。