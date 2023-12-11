婆媳不睦竟把新生兒打到嚴重腦傷　20歲雙寶媽上訴想減刑遭打臉

▲新北一名20歲雙寶媽因婆媳不和，情緒失控動手毆打剛出生的兒子洩憤，遭判2年10月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名20歲的邱姓女子因婆媳長期不睦，情緒失控，她竟將怒氣發洩在剛出生的兒子身上，2度怒打男嬰頭部，並將他重摔在床上，導致嚴重腦傷，至周歲仍無法翻身、攀爬，發展嚴重遲緩。一審法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，處邱女2年10月徒刑，事後邱女以產後憂鬱症為由求減刑，被法官怒斥「犯案手段惡劣」駁回上訴。

判決指出，邱女婚後住婆家擔任家庭主婦，因與婆婆長期失和，導致她壓力過大而情緒失控，徒手毆打自己未滿月的兒子頭、臉洩憤，還把男嬰重摔在床上，造成他頭骨骨折、急慢性多次硬腦膜下出血等嚴重腦傷，於去年5月3日送往醫院急救。一審新北地院，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處邱女2年10月徒刑。

邱女不服提起上訴，表示自己年紀輕輕20歲就成二寶媽，家中經濟全由她老公一人支撐，而她又與婆婆長期不睦，屢遭婆婆責罵，小兒子剛出生時身體狀況不佳，她一邊忙家務又要照顧孩子，身心長期處於焦慮及憂鬱之中，未及時發現自己罹患產後憂鬱症，一時失慮而觸犯法律。目前她已有病識感並積極治療，邱女老公也表明希望給她改過自新的機會，且家中還有2歲的長子需要照顧，若她入監服刑，不利長子人格成長，為維護孩子「最佳利益」，希望高院酌減其刑並宣告緩刑。

不過高院認為，邱女是在一審判決後才赴身心診所就醫，已逾案發時1年以上，無法作為邱女案發時患有產後憂鬱症的證據，且邱女的長子平常由邱母照顧，非請求從輕量刑之依據。

高院審酌邱女案犯行時已成年，具正常人的智識能力，縱與婆婆相處不睦或經濟拮据，仍應知道嬰兒的腦部發育尚未完全，頭部及身體都非常脆弱，竟將不滿情緒宣洩在嫩嬰身上，多次徒手毆打其臉、頭，並重摔於床上，犯罪之手段惡劣，且一審判處2年10月徒刑，不符合「2年以下有期徒刑」之緩刑要件，駁回上訴。