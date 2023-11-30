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2024新北市紀錄片獎徵件開跑至明年3月1日止　最高可獲得10萬獎金

▲▼ 「2023新北市國際紀錄片月」閉幕選映林煥文導演《廢墟裡的星光》，展現新北市紀錄片獎作品後續發展的能量，林煥文導演(左)與新北市新聞局副局長謝麗蘭(右)合影。（圖／新北市府提供）

▲「2023新北市國際紀錄片月」閉幕選映林煥文導演《廢墟裡的星光》，展現新北市紀錄片獎作品後續發展的能量，林煥文導演(左)與新北市新聞局副局長謝麗蘭(右)合影。（圖／新北市府提供）

記者戴上容／新北報導

新北市政府新聞局今（30）日在板橋秀泰影城舉行「2023新北市國際紀錄片月」閉幕特映場，新聞局也宣布「2024新北市紀錄片獎」徵件起跑，報名日期從明年1月1日起至3月1日止，優選作品每部可獲得新臺幣35萬元拍攝基金，前三名作品更可分別獲得10萬、8萬、6萬元獎金，歡迎各國紀錄片工作者踴躍投件。

本場閉幕特映選映林煥文導演《廢墟裡的星光》，該片是2018新北市紀錄片獎優選作品發展之長片，更獲選2021義大利龐貝街電影節最佳紀錄片、2021Moscow Shorts ISFF莫斯科短片影展紀錄片短片獎等多項國內外獎項，展現新北市紀錄片獎作品後續發展的能量。

▲▼ 「2023新北市國際紀錄片月」閉幕選映林煥文導演《廢墟裡的星光》，展現新北市紀錄片獎作品後續發展的能量，林煥文導演(左)與新北市新聞局副局長謝麗蘭(右)合影。（圖／新北市府提供）

導演表示，該片記錄了見證台中舊城繁榮與衰敗的千越大樓，因為都更將要面臨拆除命運，一群名為「逃亡計畫」的塗鴉團體，用塗鴉、嘻哈等次文化為大樓留下的絢爛風景，也看到這群人在次文化發展中面臨的衝突、自我認同與蛻變，更期待喚起人們在這棟大樓之中的青蔥歲月，或許大樓逃不過消逝的命運，但所有大樓中的青春記憶會一直留存在人們心中。

新聞局張愛晶局長表示，新北市紀錄片獎13年來持續的努力，不斷推動各項放映活動，辦理徵件活動給予紀錄片工作者拍攝基金與工作坊，以實際的支持與協助，希望藉由新北市紀錄片獎的力量，與團隊相輔相成造就出更多、更優秀的紀實影像，感謝所有影像工作者的努力，與觀眾朋友的支持，期待藉由紀錄片放映，擴散紀實影像的社會影響力，幻化為改變的力量。

新聞局表示，「2023新北市國際紀錄片月」順利落幕，「2024新北市紀錄片獎」也將正式登場，版權回歸導演，不限主題、不限地域，另外，也將持續與看見．齊柏林基金會合作設獎，鼓勵大眾關注台灣環境議題，提供優選作品每部影片新台幣35萬元拍攝基金，希望給予團隊最大的鼓勵。2024新北市紀錄片獎徵件採線上報名，收件日期為明年1 月1日起至3月1日止，相關訊息請上官方網站 http://www.doc.ntpc.gov.tw 或臉書搜尋「感動，無所不在」。

▲▼ 「2023新北市國際紀錄片月」閉幕選映林煥文導演《廢墟裡的星光》，展現新北市紀錄片獎作品後續發展的能量，林煥文導演(左)與新北市新聞局副局長謝麗蘭(右)合影。（圖／新北市府提供）

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