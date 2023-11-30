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居家檢疫跑夜店狂歡！新北男挨罰百萬　拖2年8月終於繳清

▲黃姓男子(左)27日持現金20萬元至新北執行署繳納部分罰鍰。（圖／新北分署提供）

▲黃姓男子(左)27日持現金20萬元至新北執行署繳納部分罰鍰。（圖／新北分署提供）

記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名42歲黃姓男子2020年自柬埔寨返台後，依規定應在住處居家檢疫14日，不料他卻違反防疫規定，偷跑到北市一間夜店狂歡，遭開罰100萬元。經移送新北分署執行，黃男原僅能每月繳納3000元，但書記官調查發現他有能力提高繳納金額，費盡唇舌多次道德勸說後，先提高每月繳納金額為1萬5000元至10萬元不等，直到本月27日黃男才以現金及信用卡繳清剩餘48萬罰款，花了2年8個月終於還清。

在外商科技公司擔任業務員的黃男，起初親至新北分署向主任行政執行官表示，他當時僅外出不到2小時，又是初犯，依照裁罰基準應僅裁罰10萬元，被裁罰100萬元顯然過重，已提起訴願，但遭駁回。

他又表示自己現被限制出境，無法到柬埔寨出差，月薪僅4萬餘元，房屋租金每月1萬餘元，小孩才滿1歲，老婆又有孕在身，之前在中國工作，尚欠當地銀行貸款人民幣10萬元，還在分期繳納中，回國後因投資失敗，陸續向大姊借款150萬元，手頭吃緊，請求每月繳納3000元，並表示其名下土地是長輩借其名義登記，請求不要拍賣，由他自行洽覓買主。

新北分署考量黃男家庭及經濟狀況，同意他分期繳納，但書記官持續調查發現，黃男銀行存款餘額長時間維持在將近100萬元，且其信用卡消費紀錄顯示他經常逛百貨公司、大賣場，應有能力提高還款金額，經通知黃男到場，並出示證據勸說他提高每月還款金額，黃男因此自2022年6月至2023年7月，每月繳納1萬5000元至10萬元不等，共清償44萬餘元。

其後黃男告知書記官土地已順利簽約出售，並於112年11月27日到場繳納現金20萬元，但書記官認為黃男應有能力一次繳清，持續勸說2小時後，黃男擔心被管收，也希望早日解除出境、出海限制，立即至銀行提款19萬元，並刷信用卡繳納9萬餘元，當日全數繳清，新北分署於隔日解除其出境、出海限制。

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