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新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

▲▼選舉將至，新北市警察局實施擴大臨檢 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼選舉將至，新北市警察局於深夜時段，進行強力臨檢穩定轄區治安 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

2024選舉將至，地方選舉賭盤或相關勢力均蠢蠢欲動，當舖、八大場所是賭盤的溫床，新北各警分局連續二日規劃夜間、深夜時段進行強力臨檢穩定轄區治安，其中淡水警分局，加強新市鎮民眾厭惡深夜噪音車問題，依分局統計，今年1月起至昨12月1日止，共計通報2146件，環保局裁罰1380件。

新北市警察局長廖訓誠，昨1日特別和副局長呂新財及刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪到三重分局在勤務執行前向同仁加油打氣。三重分局表示，特別因應轄區特性，加強旅宿業巡查，共查獲公共危險案1件1人、失聯移工1件1人、毒品案1件2人、詐欺通緝案1件1人。

▲▼選舉將至，新北市警察局實施擴大臨檢 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市警察局長廖訓誠至三重警分局關心 。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警分局表示則是特別加強新市鎮民眾「最厭惡的深夜噪音車」問題，擇定重要路段（口）實施封閉式強力路檢，昨共查獲4名通緝犯、1件酒駕公共危險，其中，改裝噪音車今(112)年1月起至昨12月1日止，共計通報2146件，環保局裁罰1380件。

蘆洲警分局則針對轄區釣蝦場、宮廟、幫派組合活動處所、青少年易聚集場所、棋牌社及麻將協會等名義之博奕協會等治安要點同步進行臨檢，清查有無不法情事，共計列臨檢處所共22處。

新北市警察局長廖訓誠表示，為確保轄區治安穩定，針對選前轄內可能為幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所，將持續性、不定時實施臨檢、約制，澈底根絕不法誘因，針對可能選舉賭盤絕對零容忍，並持續加強「選舉維安」及「查賄制暴」兩大重點工作，以確保選舉活動達到「公平」、「平安」兩大目標。

▲▼選舉將至，新北市警察局實施擴大臨檢 。（圖／記者戴上容翻攝）

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