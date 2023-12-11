國民黨再質疑蕭美琴國籍爭議　賴清德競總：選情告急亂打

▲國民黨今天再度質疑蕭美琴的國籍爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨今（11）日舉行記者會質疑民進黨副總統候選人蕭美琴國籍爭議，賴清德競總辦公室發言人陳世凱再次強調，蕭美琴已多次向外界澄清，自己從未放棄過中華民國國籍，早在2002年宣誓就任立委時，就已取得戶籍與身分證，當時蕭美琴也已向美國在台協會申請放棄美國籍，中選會已經通過審核，國民黨民代還如此刻意抹黑，令人遺憾。

陳世凱強調，蕭美琴已多次向外界澄清，自己從未放棄過中華民國國籍，因此也沒有「回復」問題，因母親為美國人，早年確實擁有美國籍，但在2002年就已放棄，也有相關資料文件能夠佐證，關於當年的相關討論，皆因我國的《國籍法》與《戶籍法》有不同的身份與規定，不過她在擔任僑選立委當天就已取得中華民國身份證，因此相關問題也在她進入國會後獲得解決。

陳世凱表示，中選會已經審定參選資格，查無蕭美琴具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等情事，然而國民黨卻選擇視而不見，是不是眼見侯康配選情告急，只好一再冷飯熱炒，一再用抹黑攻擊來影響選情，實在令人遺憾。

陳世凱質疑國民黨才是最大雙標黨，只會用高標準要求別人，反觀趙少康身為國民黨副總統候選人，至今還不願辭去中廣董事長職位，意圖躲在背後控制媒體公器私用，顯然就是對總統候選人侯友宜、國民黨選情沒信心，更擔心自己敗選後將一無所有；而侯友宜也同樣也不敢請辭新北市長，甚至將新北市政府當作自己的競選總部，淪為侯友宜打手。

陳世凱說，不僅如此，多位國民黨籍民代更爆出長期違法佔用國有土地，包含台中顏家、彰化謝家、新北汐止廖家、中和張家、花蓮傅家、南投馬文君家，怎麽就不見國民黨民代出來關心？再次奉勸國民黨與其想要透過亂打議題，搶救選情告急，不如好好提出政見，爭取選民支持。