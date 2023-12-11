館長酸黃捷賣肉　林昶佐嗆「父權壓迫」：不尊重動漫文化

▲黃捷（右）昨天在「這個世代」造勢活動中，與「山道猴子的ㄧ生」作者Eric Duan（左）同台。（圖／主辦單位提供）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢批評，民進黨立委參選人黃捷扮演「山道猴子的一生」知名角色「超商妹」，是在物化自己，藉此爭取年輕選票，對此，民進黨立委林昶佐今（11）日表示，不知為何陳之漢要對女性的服裝指指點點，這很不尊重動漫的COS文化，更是父權的壓迫。

黃捷昨天晚間出席「這個世代」另類選舉造勢活動，cosplay「山道猴子的一生」的「超商妹」角色，她表示，希望自己未來能與這個世代的夥伴，一起前進立法院，並捍衛自由人權與進步價值，守護台灣。

不過，陳之漢在直播中聊起黃捷扮演「超商妹」的新聞，回顧自己過去從沒攻擊過黃捷，但對方卻在政論節目上說他物化女性，批評「年輕人喜歡，（黃捷）露個清涼的給你看，不要說我不尊重女權，但是選民意代表不是出來賣肉的啦」，不是「時間到了脫一脫」，也不是「哪裡有流量哪裡蹭」。

對此，發起「這個世代」活動的林昶佐今天回應，陳之漢常對公共事務表達意見，也常秀肌肉，並不互斥，不知道為何卻要對女性的外型、服裝要指指點點，甚至飆髒話、歧視，這很不尊重動漫的COS文化，更是父權的壓迫。

林昶佐說明，他身為ACG愛好者，認同黃捷推廣動漫產業、重視交通議題的努力，相信黃捷在高雄市議會對交通改革、文創產業做的努力，大家都有目共睹，也希望台灣可以有更多正向、活力的活水注入，才能促進台灣的本土產業發展。