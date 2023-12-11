侯友宜強健國防「十力」　續推潛艦國造、依威脅程度增國防預算

▲侯友宜國防外交政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（11）日發表國防外交政策，國防方面要強健國防、嚇阻戰爭；外交方面則要走堅韌外交、印太睦鄰、平等互利、民主永續為原則。侯提出建構國家安全戰略，強健國防「十力」；而為維繫台灣安定與印太區域穩定，侯也重申「嚇阻」、「對話」、「降低風險」的3D戰略。

侯友宜表示，他的國防政見有三個策略，第一是建構國安策略，國家安全一定是建構在國防力量上，而強建國防、嚇阻戰爭是最主要的原則，國軍要打造精銳、善戰、靈活的部隊，但民進黨這幾年打造國軍上有4個嚴重缺失，1.沒有建造國家安全戰略藍圖；2.志願役戰力流失，3年流失8000人，少了10個營；3.義務役設計不務實，國軍戰力與役男雙輸；4.民進黨全民防衛動員虛有其表。

侯友宜續指，在國家安全戰略藍圖上，自己已經提出嚇阻、對話及降低風險的「3D戰略」，來作為國防、外交及兩岸政策的未來藍圖，承諾就職總統10個月內，一定會馬上公布中華民國安全戰略，將「3D戰略」進一步具體化。

侯友宜接續提出，要厚植國防戰力基礎，將成立由行政院副院長主持的「行政院全民防衛動員委員會」，尤其針對後備軍人拉高量與精銳訓練，並改進軍事教育、精進現代化聯合作戰、大幅增加軍事教育預算等；設定14項軍事交流重點，幾乎都是與美國的軍事情資互通、演訓；協助國內廠商通過美國國防部的網路安全成熟度認證，進入美國國防產業供應鏈。

至於「10大建設」打造嚇阻戰力，調整整體國防戰略，侯友宜說明，最主要的是包含發展「機動、匿蹤、智慧、小型、大量」之不易被偵測且能立即有效反制的不對稱戰力；建構完整的陸海軍三軍共同圖像，提升視距外的接戰能力、效率與殺傷效果；持續強化共軍犯台時，可跨海打擊共軍之聯合制壓作戰能力；提升國軍重要設施資安與備援能力；淘汰用人多卻火力不足的裝備，調整地面作戰部隊個裝，提升個人防護標準；加速建立與友盟國家戰時情資分享機制；設立專業城鎮作戰基地；提升無人機與反無人機能力；持續推動潛艦國造；依威脅程度增加國防預算等。