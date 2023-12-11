谷阿莫實測「開車落水」眼前一片霧：不一定能逃！建議車放1物自救

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谷阿莫實測「開車落水」一片霧：不一定能逃！建議車放擊破器自救

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber谷阿莫昨（10）日發布「開車飛入大海」的新影片，親身測試車子落水後要如何自救。事後他也拍攝訪談影片，透露落水後的心情，而他最大的恐懼就是「全部都是未知的狀況」，因為在水裡幾乎什麼都看不到，所以任何動作都要靠想像。

谷阿莫在YouTube頻道「谷阿莫爽發就發」上發布「飛車落海獨家訪談，女生有辦法在水底開門嗎？這次怎麼沒找奎丁？｜莫名其妙EP130」影片，他首先提到，這次拍攝雖然平安上岸，但難免會覺得是自己運氣好。

谷阿莫說，車子落水後，第一次的狀況是泥沙很多、遮擋視線，所以眼前一片霧，再者是水沖進來的力道很大，所以潛水鏡來不及排水，一切都很混亂，他當下只能確定自己可否呼吸，因為在緊張的情況下沒辦法憋氣太久。

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▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

▲谷阿莫實測開車落水如何自救。（圖／谷阿莫授權引用）

接著谷阿莫說，局外人看車子落水沉下去可能只有30秒的時間，但對車內的人而言「那真的是一瞬間」，且進水速度很快，3秒就滅頂，而這3秒有多短？撞擊可能就1秒半過去，接著腦中接收訊息再花1、2秒，所以真實狀況是，當他回過神來已經下去了。

谷阿莫透露，當下因為不知道方向，所以不敢亂動，只能等待車子穩定下來，實際嘗試逃生已經過去10幾秒。過去他看過的一些教學都說，車子落水可以擊破玻璃逃生，但他一直思考著，這會不會只是運氣好？會不會根本來不及？他也坦言自己最大的恐懼不是看不見，而是「全部都是未知的狀況」，包含方位、身體姿勢都要花一段時間想像才知道。

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

▲谷阿莫被玻璃刮傷。（圖／谷阿莫授權引用）

谷阿莫表示，車子如「插秧」般掉入水中後，並不會像石頭一樣不動，反倒會繼續晃動，因此那時對時間的感受會拉長，會覺得已經過了很久。在實測之前，他一直覺得情況不會太誇張，但這次經驗卻讓他覺得車子落水「不一定能逃喔」。

谷阿莫坦言，雖然電影在拍攝落水畫面時，一切看似清澈，但真實狀況並非如此，水中淤泥很多，就算敢直接在水裡睜眼，也未必能看清楚，就連他們白天拍攝都「沒有畫面」。

後來谷阿莫談及自己的傷口，直言這次為了更接近真實狀況，只有穿背心防寒，所以擋風玻璃破掉、爆開就被噴到，刮傷非常痛。他也提醒，大家開車若靠近海邊務必小心，因為實際上並沒有那麼多反應時間，另外，駕駛也不妨在車上放擊破器，若車門打不開至少有東西能擊破玻璃

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

▲在水裡開車門要很用力。（圖／谷阿莫授權引用）

話鋒一轉，谷阿莫提到運氣比較好的狀況，開車落水後，可以趁「外面的水跟車內的水剛好在一個落差值的時候車門硬開」，那時有機會能成功開門逃生，只不過也要看當事人敢不敢賭。若在那一刻沒有開門，可能就會有段時間打不開，接著便要閉氣2、3分鐘，閉到車門完全被水淹沒。

谷阿莫測試後發現，當車被淹沒、人完全在水裡時有機會成功開門，不過真的需要很用力，如果沒有練習過，可能會以為打不開。他也說，如果是沒力氣的女生，在清澈的水域、不慌亂也不用擔心呼吸問題的狀況下，用盡全力應該能成功開門，「真心要出一點力」，不要以為自己打不開就放棄。

谷阿莫也提醒，在慌亂的情況下，可能會沒注意到車門有無鎖住，進而白費力氣，所以開門前務必先確認。不過他也說，落水後，使用車窗擊破器還是比較理想的自救法，且若要事前預防、準備，工具越簡單越好，因為在水中真的無法做太繁瑣的事情，在真實的大海中，視線就是非常模糊、能見度非常低。

影片內容經谷阿莫授權引用

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