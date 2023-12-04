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社會 社會焦點 保障人權

運鈔車與物流車對撞起火　他護3千萬現鈔遭燒傷...求償50萬結果曝

記者黃宥寧／台北報導

超衰！新北市林口區2021年1輛載3000萬運鈔車，與營業用貨車發生車禍，運鈔車車頭因碰撞燃燒起火，導致方姓駕駛臉、右頸及右手二至三度燒傷，方男事後向貨車李姓駕駛、其公司提告求償，包括醫療、精神撫慰金等費用共50萬餘元。士院審理，認車禍肇責雙方須各付一半過失責任，因此判李男與其公司連帶賠償11萬餘元。

2021年10月13日方姓駕駛(30歲)載李姓同事，準備將約3千萬元鈔票載到超商補錢，豈料行經忠福路迴轉欲往文化三路到對面超商補錢，轉到一半慘遭後方駕駛物流貨車的52歲李男追撞，2車車頭因撞擊力道猛烈當場冒煙起火，3人緊急跳車逃命保住現鈔，但方、李姓保全仍被火勢灼傷。

▲▼林口運鈔車碰撞後起火，保全人員緊急逃生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲運鈔車碰撞後起火，2名保全人員緊急逃生。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

方男因車禍受有臉、右頸及右手2至3度燒傷，占總體表面積8％等傷害，因此提告向李及其公司求償，包括醫療費2071元、住院看護費33600元、不能工作薪資損失42000元、衣褲鞋損失及手機修理費用10000元、醫療藥品費2000元、營養費10000元、交通費1000元及精神慰撫金40萬元，共50萬671元。

貨運公司辯護律師抗辯稱，李男並無過失，就方男請求醫藥、看護不爭執，至於薪損，方男在案發前6個月平均月收為3萬2353元，並未達到其請求的4萬2000元，對於未超過範圍不爭執，而衣鞋損失等費用未看到單據，而精神慰撫金部分應為10萬算合理，因為雙方都是職業駕駛。

▲▼林口運鈔車碰撞後起火，保全人員緊急逃生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口運鈔車碰撞後起火。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

律師進一步說，運鈔車突大迴轉，李姓駕駛反應時間根本不到1秒，所以李客觀上根本沒有迴避的可能性，且鑑定認貨車當下時速有超過50公里，經其自行計算應只有40公里，原先鑑定報告都沒提到，只有以時間秒格計算相對時速，沒有就相對應位置說明並分析，故認鑑定報告對本件肇事責任鑑定沒有參考必要，僅能證實運鈔車當時是從機慢車道大迴轉及李男當時有煞車。

法院經查，李男有超速行駛且未充分注意左迴車運鈔車過失，而運鈔車當時跨越快慢車道分隔線行駛，於進入路口由外側逕行往左迴車，未注意左側沿快車道通行貨車過失行為，雙方應各負50％過失責任，兼衡雙方身份等，精神撫慰金應為15萬妥適，醫療費2071元、看護費33600、薪損42000元、交通費1000元判賠，以過失相抵法則，減輕被告方賠償金額50％，故認李與其公司應連帶賠償方男11萬4336元。

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