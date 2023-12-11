開車落海怎逃生？谷阿莫實測「2時間點」成功開門　他提醒：要解鎖

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開車落海怎逃生？谷阿莫實測「2時間點」成功開門　三度C：要解鎖

記者曾筠淇／綜合報導

若開車時不慎掉入水中，要如何自救？YouTuber谷阿莫3年前曾經實際測試車子落水後，駕駛該怎麼逃脫，不過，當時因為不知車沉得更深時，不擊破玻璃能否逃出，因此後來決定再次拍攝。而昨（10）日，他便發布了「最終彈」影片，藉由自身經驗告訴大家遇到這類情況要怎麼處理。

谷阿莫3年前和奎丁拍攝了「和奎丁一起開車掉進海裡」影片，當時谷阿莫開車下水，水漸漸跑進車中，大約過了20分鐘才「滅頂」。谷阿莫起初因為太緊張，沒留意到門鎖沒打開，所以後來直接使用擊破器敲碎玻璃並成功逃脫。至於奎丁則是過了一陣子後，自己解開安全帶並從窗戶游出來。

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

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▲谷阿莫腳受傷。（圖／谷阿莫授權引用）

由於那次測試未能得知車子沉得更深、不擊破玻璃能否打開「沒上鎖」的車門，因此後來決定二度實測。谷阿莫昨日就貼出最新影片，他與製作人加郜、百萬YouTuber三度C選擇在高雄彌陀漁港的其中一個碼頭一起「開車飛入大海」。

谷阿莫起初以時速5、60公里的速度開車衝進水裡時，車頂隨即嚴重凹陷，不到30秒就滅頂，後來車頭陷於淤泥中，擋風玻璃也碎裂。加郜沒多久就將車門打開並逃脫，但谷阿莫拆不掉氣瓶綁繩，視線更被揚起的淤泥完全遮蔽，至於三度C則不斷嘗試開門，才終於游出車外。

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

▲▼擋風玻璃碎裂。（圖／谷阿莫授權引用）

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

三人這次的測試注意到「水中的能見度極差」，潛水員潛入水裡時，也是用「摸」的。而實際上，車子飛入水中後便翻了、觸底，緊抓氣瓶的谷阿莫一度被卡住，後來雖被拉上來，腳卻被玻璃刮傷。事後谷阿莫透露，他的氣瓶被方向盤卡死，而他本來要找蜂鳴器，只是遲遲摸不到，另外，水底不但很濁，護目鏡也都進水，根本排不掉。

在「最終彈」的第二次測試中，他們改用吊車把車吊下去，要了解擋風玻璃沒破的情況該如何自救。車子當時被緩緩放進水中，車內也漸漸有水滲入，在水面測試開門時，確定是無法打開的，且車子也熄火，所以他們下水後便趕緊擊破車窗逃出。

由於過去曾有專家建議，車落入水中可以用汽車頭枕擊破玻璃，因此「最終彈」的第三次測試就是想了解可行性。這次車子一樣緩緩沉入水中，當水滲入車內、到谷阿莫大腿時，他嘗試用力開門但無果，後來水快淹到肩膀位置時，則一度成功拉開滑門。

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

▲三度C用擊破器敲碎玻璃。（圖／谷阿莫授權引用）

接著三度C在水中測試開門，雖然確定車門沒上鎖，但前、後座的車門都無法打開，於是他便拔下汽車頭枕並敲車門，可惜水中有阻力，很難施力。沒多久後，谷阿莫成功在水裡開車門，不過若無持續施力，門便會馬上關起來，接著他也關上門、嘗試開啟另一側門，確認可打開，不過同樣需要持續施力。

由於三度C遲遲無法透過汽車頭枕擊破車窗，因此後來決定直接開前門並用腳頂著，最後眾人都順利逃出。

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

▲▼谷阿莫在2個時間點成功開車門。（圖／谷阿莫授權引用）

▲▼ 。（圖／谷阿莫授權引用）

三人上岸後，三度C表示，他試著用汽車頭枕擊破，但是即便努力調整也沒辦法成功，所以覺得「車上要放擊破器」自保。他也提醒，如果車子「滅頂」，門會相對容易打開，但要特別注意的就是「一定要解鎖」，不要盲目開門。

谷阿莫則說，他出發前有看到一個數據，「裡面的水跟外面的水差距30公分（以內）的時候也開得了門」，而實際測試時，確實一度能開啟，但由於當下可能不知差距，所以落水後可以一直嘗試開門直到成功，若沒有擊破器就是努力拉開門。

此外，谷阿莫也在影片中再三強調，「危險實驗，請勿模仿」，他們拍攝這個企畫，主要是為了告訴汽車駕駛人和乘客若不慎開車掉入海中，會遇到的狀況和逃生方法，「是非常珍貴且有意義的教育影片」。

影片內容經谷阿莫授權引用

 

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谷阿莫自救開車駕駛落海實測

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