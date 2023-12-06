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獨／解決校車駕駛荒！教育部放寬年齡上限至68歲　每半年健檢把關

▲▼教育部擴大「非山非市」高中職生交通車補助，減輕學生負擔。（圖／教育部提供）

▲教育部正式放寬校車駕駛年齡到68歲，並提出多項配套措施。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

疫情過後觀光復甦，導致校車找不到駕駛。教育部本周正式公告，將國高中交通車駕駛年齡從65歲放寬至68歲，但要求提高延齡駕駛的健康檢查頻率等至少5項配套措施，包括駕駛得依交通部規定通過體格檢查、認知功能測驗或無失智症，並強化工時管控等措施，且經二次公開徵求皆無65歲以下駕駛人，才可徵求延齡到68歲，還要每半年健康檢查1次。

新冠疫情重創觀光業，疫情過後觀光業復甦，不少遊覽車駕駛選擇擔任獲利較高的國旅業務，導致不少國、高中校車找不到司機開車的窘境。教育部邀集交通部與各界討論後，在前（4日）正式公告《學生交通車管理辦法》，將國高中交通車駕駛年齡從65歲放寬至68歲。

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教育部指出，考量學生交通車駕駛人力短缺，且交通部109年已修正公布「道路交通安全規則」及「汽車運輸業管理規則」，讓大型車職業駕駛人年齡延至68歲並訂定相關規範，教育部為兼顧學生安全與缺工需求，在前天修正發布「學生交通車辦法」，有條件調整載運國高中生第二類學生交通車駕駛得延齡至68歲，並從發布日起施行。

「學生交通車辦法」也提出相關配套措施，首先是必須根據交通部相關法規，裝置GPS及相關管理系統並提供動態資訊遊覽車。其次是駕駛人須依交通部規定通過體格檢查、認知功能測驗或無失智症，並強化工時管控等。另教育部也要求，學校須經二次公開徵求皆無65歲以下駕駛人，才可以徵求延齡至68歲，且要每半年健康檢查1次。

根據教育部統計，112學年度全國高級中等以下學校的學生交通車駕駛人員，65歲以下共有7086員。教育部強調，這次有條件修正載運國高生第二類學生交通車駕駛人年齡規定，為解決學生交通車缺乏大型車駕駛人實務現況，並接軌交通部現行就大型車職業駕駛人及延齡駕駛相關規範，考量第一類學生交通車所載運對象為幼兒及國小學生（包含兒童課後照顧服務班及中心學生），所以本次修法不予調整。

教育部表示，將在相關會議提醒各地方政府及學校，除應依學生交通車管理辦法落實督導車輛安全事宜，並及早妥善規劃相關招標作業，以維護學生安全相關權益。

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