　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

▲▼藥師公會理事長黃金舜出席國健署高血壓記者會，會後受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲藥師公會理事長黃金舜出席國健署高血壓記者會，會後受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發多重呼吸道疫情，台灣因此提高戒備，日前國內才傳出有台商、陸配想要買黴漿菌抗生素用藥寄到大陸，但因為無處方箋沒有買到，才到處傳缺藥消息。藥師公會理事長黃金舜今（7）日受訪時進一步表示，有接獲台商指台灣感冒藥到中國大陸可賣5倍價格！為了避免被搶購去作公關、營利，全聯會昨天起針對「咳嗽藥」、「一般感冒藥」進行監測，如果有發現大量採購要進行回報。

疾病管制署昨日說明，依據中國衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。據中國衛生單位表示，整體呼吸道疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃金舜今日受訪時表示，全聯會昨天起針對「咳嗽藥」、「一般感冒藥」如果有發現大量採購要進行回報。因為這兩種藥物是指示用藥，不需要處方，我方擔心在中國流行多重呼吸道疫情，除台商可能買藥去作公關，另一方面，根據台商的說法，像台灣買感冒藥一盒100塊，拿到中國賣可以賣到500塊，恐怕成很大利益。

至於為何是這兩款藥物，黃金舜指出，除了一般綜合感冒藥，因為這波疫情不少長期咳嗽，止咳藥物的需求比重恐增加。如果正常購買1～2盒屬於正常，一次買10～20盒就要進行通報，如果有異常狀況，藥師公會將和政府單位進行討論。

中國大陸疫情近日已經轉以流感為主，但先前一波黴漿菌疫情，黃金舜日前受訪指出，社區藥局藥師先前陸續回報10多起陸配台商來藥局自行購買抗生素，但這是處方藥且為後線抗生素，藥局備藥少，他們到藥局購買被拒絕，就反應說藥物缺藥。

黃金舜今日進一步表示，抗生素現在要求非常嚴格，藥局若在沒有處方情況下販售，公會將通報主管單位，包含民眾檢舉，甚至公會也不排除針對藥局進行調查，和主管單位也有配合。

ET快訊
快訊／4死血案　兇手李鴻淵二審再判死
好市多優惠密碼曝！　「標籤有2符號」買到賺到
快訊／MLB重磅交易！　洋基喜迎重砲手
阿信跪地嘶吼「10拍E6」遭質疑　五月天技師PO圖解答
22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞畫面曝！
LINE貼圖十大排行出爐！　它首次奪冠
LIVE／吳慷仁現身啞鈴弒父案開庭　門前隱味牛肉麵老闆酒駕道
閃對向來車！　28歲女撞樹死亡
快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

玉山今探零下8.2度　樹木結冰一片雪白！現場「雲瀑秀」美景曝

大巨蛋剛啟用「一家四口散場受困」！樓梯間待20分鐘才解脫

再度被連署罷免！彰化某國中女校長遭列15大罪狀　親上火線說話了

超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾現身台中　草悟道有巨型「日本萌犬」

金星入天蠍！4星座桃花超旺　適配對象一次看

不是珍奶！「台灣神飲是誰」　1飲品推爆：喝20年也不膩

海王星順行ING！5星座「一路旺到2024」　強運擋不住

全台最豪華！高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

「環境教育探索館」今上線　挑戰任務送200萬綠點

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

玉山今探零下8.2度　樹木結冰一片雪白！現場「雲瀑秀」美景曝

大巨蛋剛啟用「一家四口散場受困」！樓梯間待20分鐘才解脫

再度被連署罷免！彰化某國中女校長遭列15大罪狀　親上火線說話了

超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾現身台中　草悟道有巨型「日本萌犬」

金星入天蠍！4星座桃花超旺　適配對象一次看

不是珍奶！「台灣神飲是誰」　1飲品推爆：喝20年也不膩

海王星順行ING！5星座「一路旺到2024」　強運擋不住

全台最豪華！高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

「環境教育探索館」今上線　挑戰任務送200萬綠點

米可白「滾床太激烈」引發暈眩症　37歲就「脊椎退化」健康出狀況

帳戶突多4400萬！女子嚇傻求助...網嗨：快花掉　銀行回應了

百年老店「枝仔冰城」租約到期　還沒搬...屋主秒開22萬招租

哥哥5年來「每周性侵小一親妹」　爸媽知情卻不救：還有其他小孩

徐巧芯外洩政府資料　行政院：了解調查中

康建生技公司4死血案　冷血兇手李鴻淵「無教化可能」二審再判死

F-16還沒啟用！烏克蘭向美討更多武器　清單赫見F-18、阿帕契

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

2024年經濟軟著陸債券吸睛　施羅德：以多元債彈性布局

尹錫悅「天籟美聲」　和NewJeans入選《紐約時報》年度最時尚人物

生活熱門新聞

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

國中畢旅4萬7千元挨轟　前導遊說公道話

今「大雪」清晨11.1℃！明還會更冷　下波變天時間曝

吳夢夢被嫌不色情　自曝14歲破處

滴妹素顏「黑眼圈」超深　竟撞臉小甜甜

台鐵最新限定399元便當　醫嚇到：乍看以為外星人

正妹護理師被私訊性騷　他看警告秒歉

高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

桃園海底撈變臉師會跳科目三！熱舞畫面曝

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

雪山入冬初雪來了！巡山員「第一視角」曝

更多熱門

相關新聞

陸爆發7大傳染病疫情　賴清德示警

陸爆發7大傳染病疫情　賴清德示警

中國大陸近期爆發流感、黴漿菌、新冠病毒等7大傳染病疫情。據轉述，民進黨主席賴清德今（6日）在中常會表示，建請行政院衛福部做完整的流行性監控，預防、診治相關措施須全面到位，包括人力、物力以及空間。

快訊／機場採檢累計68人陽性　1人同時檢出新冠+流感

快訊／機場採檢累計68人陽性　1人同時檢出新冠+流感

病原體大亂鬥！　醫揭2關鍵抓到「黴漿菌感染」

病原體大亂鬥！　醫揭2關鍵抓到「黴漿菌感染」

陸呼吸道疾病多病種齊發 中藥價格暴漲！漲幅5成起跳

陸呼吸道疾病多病種齊發 中藥價格暴漲！漲幅5成起跳

好多人咳嗽問「是不是黴漿菌」　醫：別求醫生開抗生素

好多人咳嗽問「是不是黴漿菌」　醫：別求醫生開抗生素

關鍵字：

黃金舜感冒藥黴漿菌台商藥師公會

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面