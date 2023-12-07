台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

▲藥師公會理事長黃金舜出席國健署高血壓記者會，會後受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發多重呼吸道疫情，台灣因此提高戒備，日前國內才傳出有台商、陸配想要買黴漿菌抗生素用藥寄到大陸，但因為無處方箋沒有買到，才到處傳缺藥消息。藥師公會理事長黃金舜今（7）日受訪時進一步表示，有接獲台商指台灣感冒藥到中國大陸可賣5倍價格！為了避免被搶購去作公關、營利，全聯會昨天起針對「咳嗽藥」、「一般感冒藥」進行監測，如果有發現大量採購要進行回報。

疾病管制署昨日說明，依據中國衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。據中國衛生單位表示，整體呼吸道疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。

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黃金舜今日受訪時表示，全聯會昨天起針對「咳嗽藥」、「一般感冒藥」如果有發現大量採購要進行回報。因為這兩種藥物是指示用藥，不需要處方，我方擔心在中國流行多重呼吸道疫情，除台商可能買藥去作公關，另一方面，根據台商的說法，像台灣買感冒藥一盒100塊，拿到中國賣可以賣到500塊，恐怕成很大利益。

至於為何是這兩款藥物，黃金舜指出，除了一般綜合感冒藥，因為這波疫情不少長期咳嗽，止咳藥物的需求比重恐增加。如果正常購買1～2盒屬於正常，一次買10～20盒就要進行通報，如果有異常狀況，藥師公會將和政府單位進行討論。

中國大陸疫情近日已經轉以流感為主，但先前一波黴漿菌疫情，黃金舜日前受訪指出，社區藥局藥師先前陸續回報10多起陸配台商來藥局自行購買抗生素，但這是處方藥且為後線抗生素，藥局備藥少，他們到藥局購買被拒絕，就反應說藥物缺藥。

黃金舜今日進一步表示，抗生素現在要求非常嚴格，藥局若在沒有處方情況下販售，公會將通報主管單位，包含民眾檢舉，甚至公會也不排除針對藥局進行調查，和主管單位也有配合。