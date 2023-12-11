鋒面今晚掃過！北部轉濕涼　冷氣團南襲「下周三最凍」

▲今深夜到明天清晨受鋒面尾端掃過台灣北部影響，轉濕涼天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒前暖區影響，今天(11日)白天偏暖，花東和屏東有局部短暫雨，今深夜到明晨鋒面尾端掃過台灣北部，台中以北有短暫雨，明天也會短暫降溫，周四、周五再回暖，不過下波鋒面周五深夜到周六通過，苗栗以北有雨，後續冷空氣可能達冷氣團等級，下周三輻射冷卻作用，西部平地有更低溫出現機會。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天可看到在長江流域到台灣北方海面有鋒面發展，預期白天受到鋒前暖區影響，各地仍然明顯偏暖，東南方有些水氣移入，花東、屏東有局部短暫雨，南部沿海雲量也稍增多，不過預計白天將逐漸減少，仍然是偏暖的天氣，到了深夜鋒面尾端將通過台灣北部，深夜到清晨台中以北地區有短暫雨機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後續東北季風增強配合部分華南水氣通過，新竹以北轉濕涼或濕冷的天氣型態，高溫約21度以內，低溫則在18到19度，全日氣溫都稍下降，中南部影響則不明顯。

柯聿寧表示，很快的周三這波東北季風就會逐漸轉為偏東風，北部雲量稍多回升幅度不大，周四太平洋高壓勢力增強，周五再轉為鋒前暖區環境，這兩天各地又會顯著的偏暖，預估下一波鋒面約在周五深夜到周六上午通過，這波鋒面帶來的降雨有限，範圍仍在苗栗以北地區。

▲未來一周天氣和溫度趨勢。（圖／氣象署）

不過柯聿寧提醒，後續冷空氣持續影響，加上華南雲系開始東移，周日到下周二中南部雲量也會增多、溫度下降，北部則是維持濕冷的天氣型態，預計這波冷空氣強度有機會達冷氣團等級，配合偏濕的環境，冷的感覺會比較明顯。

柯聿寧指出，下周三冷空氣仍持續遞補南下，不過性質將轉乾，早晚配合輻射冷卻作用，西半部平地有更低的溫度出現機會，目前預報在低溫數字上仍然有變動性，但是周六以後轉濕冷的趨勢大致不變。