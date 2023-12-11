出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點

▲北極振盪指數為負值，紅色大值往下移，冷空氣開始往南潰流。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

負北極振盪轉強，前氣象局長鄭明典指出，根據過去經驗，這時候冷空氣開始往南「潰流」。中央氣象署表示，周六後將有一波大陸冷氣團南下，且影響時間長，可能長達4到5天。

當北極寒風突破極圈氣流，冷氣團就會成功往南撲，則被稱為負北極振盪，甚至有機會出現威力很強的寒流。

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前氣象局長鄭明典今(11日)在臉書上也貼出負北極振盪上下變化圖，鄭明典指出，北極振盪指數現在還維持負值，圖上方是北極圈內的氣壓距平，紅色是氣壓偏高，表示極渦偏弱。紅色的大值往下移，過去的經驗指出，這時候才是冷空氣開始往南「潰流」，開始影響較低緯度的時候。這次個案和2012年年初有點類似。

中央氣象署預報員林定宜表示，負北極振盪比較強，冷空氣比較容易南下，冷空氣從高緯度衝下來，影響亞洲和東亞，以及台灣附近，也因此周六(16日)以後，將有一波大陸冷氣團會南下，強度比較強。

林定宜表示，周六過後這一波冷空氣強度應該有到大陸冷氣團等級水準，影響時間比較長，可能會有4到5天，甚至會影響到下周四(21日)，天氣呈現「前濕後乾」，因為冷空氣持續時間比較久，體感感受會冷很久，跟這幾天天氣很不一樣。

林定宜指出，周六後這波冷空氣預報已到大陸冷氣團強度，至於會不會增強為強烈大陸冷氣團，因後期預報有不確定性，仍要持續觀察。