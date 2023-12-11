冷空氣兩波段強襲！周末一路冷到下周四　挑戰強烈冷氣團

▲今晚到明晨鋒面尾端掠過，北部轉濕涼天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面尾端今晚(11日)到明晨掠過台灣北部，北部、東北部、東部、恆春半島有雨，不過白天仍有30度上下高溫；周末又有較強冷空氣南下，至少是大陸冷氣團甚至可能達強烈大陸冷氣團等級，且將分兩波段南下，一路冷到下周三、下周四(20日~21日)，天氣先濕後乾。

天氣職人吳聖宇表示，台灣北方有冷暖空氣交會低壓、鋒面系統建立，今白天台灣還在鋒面前方，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他多雲到晴。隨鋒面東移，鋒面尾端今深夜到明清晨間掠過台灣北部，北部、東北部今晚降雨機會提高，花東、恆春半島持續有短暫陣雨，中南部雲量較多。今各地溫暖，北部、東半部高溫27到29度，中南部高溫可達30到32度或更高。

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明天(12日)鋒面掠過後東北季風增強，吳聖宇指出，迎風面新竹以北、東半部、恆春半島持續有短暫陣雨，新竹以南到高屏多雲，山區可能有局部短暫陣雨。這波東北季風並不強，冷空氣南下幅度不足，但北部、東北部還是明顯感受轉涼，白天高溫一下子降到20到22度，花東降到24到27度，中部高溫還有27到29度，南部受影響最小，可能會有30度上下高溫。

明晚到後天清晨北部、東北部低溫大約在17到18度左右，空曠地區可能降到15到16度，中南部、花東地區低溫18到20度，空曠地區低溫有機會降到17度上下，並不特別冷，但還是有比這幾天來得低。

吳聖宇表示，周三(13日)東北季風稍減弱但仍影響，迎風面大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他為多雲到晴。東北部高溫較低約20度上下，北部天氣好轉，高溫回升到21到23度，花東高溫維持23到26度，中南部高溫維持26到29度間，南部可能會超過30度，大致維持北涼南暖。夜晚到周四清晨北部、東北部低溫18到19度，空曠地區可能降到16到17度，中南部及花東低溫19到21度，空曠地區可能有18度上下低溫。

▲今晚鋒面掠過，東北季風增強，迎風面地區轉濕涼天氣。（圖／吳聖宇）

周四、周五(14日~15日)受高壓迴流影響，風向大幅度轉變為東到東南風，甚至有偏南風暖空氣上來，各地天氣大致穩定，多雲到晴，溫度明顯回升。

吳聖宇提醒，周末期間(16日~17日)則是一波較強冷空氣要南下，這波冷空氣南下前有較顯著堆積過程，冷空氣厚度大，南下走向也對台灣影響較明顯，有機會帶來較顯著降溫，強度至少是大陸冷氣團，甚至有可能達強烈大陸冷氣團等級。

吳聖宇分析，冷空氣南下持續時間久，預報看來冷空氣將分成兩個波段南下，可能會一路冷到下周三、下周四(20日~21日)，之後溫度才會回升，冷的時間較長。天氣則是先濕後乾，16日到19日水氣較多，濕冷範圍以北部、東半部為主，中南部降雨機會較低，20日到21日轉乾，各地天氣都比較好，但輻射冷卻作用明顯，有可能出現更低的溫度。