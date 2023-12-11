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明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天北台灣高溫驟降，下一波冷空氣更強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣一波波強襲，明天(12日)鋒面和東北季風影響，北台灣降溫明顯，台北高溫狂跌10度，從30度一路下滑到20度，北東整天濕涼；下周六還有一波強冷空氣南襲，氣象局預報強度達大陸冷氣團，不過氣象粉專示警，第二波冷空氣在12月20日前後強度可能上看寒流等級。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚鋒面接近，北台灣水氣增，明天一早鋒面通過，東北季風增強，氣溫下降，這波涼空氣讓北台灣高溫降幅明顯，北市今天出現30.2度，明天高溫下滑到20度，降幅快10度，明天最熱的時間點出現在凌晨，之後溫度一路下滑，白天反而不是最高溫的時候；低溫部分則是小幅下降，各地低溫19到24度。

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明天北台灣整天濕涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，除北部、東半部高溫20度外，其他地方高溫約26到30度。

▲▼周二北東有感降溫轉濕涼。（圖／氣象署）

▲周二北東有感降溫轉濕涼。（圖／氣象署）

周三持續受東北季風影響，林定宜表示，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，降雨範圍縮小，僅大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周四起東北季風轉弱轉東南風，氣溫回升，周四、周五溫暖，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

周六鋒面通過，林定宜表示，周六受東北季風或大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，冷空氣會冷得比較久，影響時間長，且比明天這波冷空氣更強，北部、東北部較冷，其他地方早晚也冷，降雨以迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，最低溫北部下探13度，台北約14度，後續還會微調，不排除會更冷，目前官方預報先以大陸冷氣團來描述。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

不過氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，歐洲中期天氣預報中心最新預測接下來將有2波冷空氣，且一波比一波強，第2波上看寒流等級，第1波影響時間約在 12月17日周日前後，強度約大陸冷氣團等級，第2波影響時間約在 12月20日前後，強度約寒流等級，但因屬較長時間的預測，強度還在調整 ，調強調弱都有可能，仍有變數。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，歐洲數值模式12月20日夜晚溫度分布，確實會有一波具有相當威力的冷空氣南下，美國全球模式也差不多的看法，但還有一個禮拜多之久，變數仍大。

針對12月20日冷空氣強度是否上看寒流等級，林定宜則表示，目前官方預報仍以大陸冷氣團為主，但後面不排除更冷一點，因後期預報不確定仍在，官方預報沒有民間預報衝那麼快。

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