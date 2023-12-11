中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

▲中共軍情人員企圖以優厚的條件，吸引我國軍官駕駛軍用直升機，叛逃飛到中共航母遼寧艦等大型船艦上停放。（合成圖／CTWANT提供）

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檢調破獲退役、現役軍人遭中共吸收，在台組織共諜網，除了外洩攸關軍力部署與作戰計畫的機密文件外，還曾策動飛行員駕駛直升機投共，趁著中共軍艦逼近海峽中線時前往停靠，事成後將付給1500萬美金（約台幣4億8千萬）的酬勞。

檢調調查發現，退役軍官陳裕炘為首的共諜集團吸收現役謝姓中校直升機飛行員，花錢買了機票邀請謝員赴泰國曼谷，在餐廳與自稱中共解放軍上級將軍「王總」及自稱廣州軍區司令員的「吳總」面晤，陳裕炘與「王總」、「吳總」承諾，將會幫謝中校的妻子、小孩取得泰國菁英簽證，一旦台海開戰，家人將能以泰僑方式優先撤離台灣，並會每月給予約20萬元的薪資，條件是謝必須駕駛CH-47「契努克」軍用直昇機投共。

對方還交給謝中校一支新款的摺疊手機，裡面安裝好虛擬貨幣程式，並已設定好帳戶及密碼，方便日後交付工作費用。

▲泰國政府提供來自世界各國的中高收入人士申請菁英簽證，持證者出入泰國都不需要再辦簽證，而且可以長期在泰國居住。圖中人物與新聞內容無關。（合成圖／CTWANT提供）

今年6月，退役軍官謝秉成轉達對岸情報人員的指示，當中共的航母在接近我國24海浬軍演時，謝中校可駕駛直升機沿著海岸線低空飛行，只要飛行5分鐘即可降落到中共軍艦上，但謝認為風險太高並未同意。對方提高誘因，承諾只要謝中校成功駕駛直升機投共，就可獲得直升機售價的一半、約美金1500萬元作為報酬，而且一旦確定要執行任務，中共解放軍會先給付訂金美金100萬到200萬元。

中共情報人員提高誘因後，謝中校十分心動，要求確認中共軍演的地點，若是在高雄的24海浬外海，雖然要飛15分鐘才可到達中共軍艦，但可避免飛越海峽中線，以免有被國軍戰機攔截的風險。同時，中共會同步配合計畫，發動針對台灣北部的軍演，使我國軍部署在中南部戰鬥機前往北部支援，讓謝中校即利用軍機分到北部的20分鐘空檔，安全駕機叛逃。

▲漢光演習除各軍種的實兵演練外，也操作軍方與警、消聯合執行演練，是國土防衛作戰的重要訓練計畫。（圖／CTWANT提供）

今年7月，謝秉成還邀謝中校到台中市與陳裕炘及自稱「王總」及「吳總」等中共情報人員開視訊會議，具體規劃駕機投共細節，中共情報人員承諾，會在執行叛逃前，先幫謝中校家人可於先獲得泰國「菁英簽證」永久居留權，並可在曼谷定居，只要謝中校的妻子找時間先去泰國開戶，中共解放軍會存放人民幣30萬元在謝妻在泰國開設的帳戶，以符合開立菁英簽證條件。

雙方討論行動細節，眼看就要成行，所幸檢調接獲線報，從4月起就陸續查獲共諜網成員，並往上追查，在叛逃計畫實施前就逮捕謝秉成與謝中校，阻止購自美國的軍機落入共軍手中。

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