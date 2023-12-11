這1運動最易猝死！醫揭「奪命2大原因」　出現3警訊快停止

▲跑步猝死機率高。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人會參加馬拉松，藉由慢跑來強身挑戰自我。但醫師表示，運動猝死機率最高的是跑步，因為和脫水和電解質失衡有關，如果有先天心臟病也要注意，跑步時如果出現3徵兆，要馬上補水，不然會有猝死危險。

重症醫師黃軒在臉書發文，2000-2007年曾有一項研究說，跑步是最容易猝死的運動，比足球和籃球高；2012年一項研究也調查過2000到2010年的全馬或半馬賽事死亡者，在約1000萬名跑者中，有59位有突發性心跳停止，其中42人死亡，「這些事件平均年齡42歲，有86%（51位）是男性，發生率是女性5.6倍。」

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至於為何會有此狀況，黃軒解釋，「人在高負荷的跑步下，會大量的脫水、大量電解質流失，就可能出現脫水和電解質不平衡狀態，如果此時來不及時給予補充水分、沒有充分補充電解質，就容易造成血液裡鈣、鎂、鉀這些維持心電活動的重要電解質缺乏，還有脫水持續嚴重影響。」

黃軒說，如果患者有先天性心臟病，出現脫水現象，可能會讓心臟電傳導系統異常威脅生命，而如果從馬拉松運動，出現「極度口渴」，「頭重腳輕」，或是有「心悸狀況」，「可以暫緩運動和補充水分，喝了再上去跑步，如果你忽略這些警訊，從而容易引起心律不整現象，甚至進一步的心臟猝死」。

黃軒強調，想避免馬拉松猝死，要定期接受健康檢查，適當的訓練及飲食，以及補充水分，「以避免脫水和電解質不平衡現象，進而引發威脅生命的心律不整而猝死！」也要適當休息避免過度疲勞，「你得自己『賽前準備、賽中注意、賽後休息』，作了完整的計劃，才是真正享受到安全的運動。」

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