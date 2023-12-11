寶寶胎位不正！婆婆怪媳「沒穿這內褲」...醫搖頭：情緒勒索母湯

▲女網友懷孕時胎位不正，遭婆婆責怪是因為沒穿孕婦內褲。（示意圖／翻攝自Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，自己8年前生第一胎時，寶寶胎位不正，剛出生就發燒住院，婆婆為此相當不滿，甚至質問「你是不是穿一般的內褲，小孩頭才沒轉下來？」對此，婦科醫師也搖頭，無奈表示「胎位不正跟穿什麼內褲有關係嗎？情緒勒索實在母湯！你明知道這就是在瞎掰，但就還是會讓人不舒服好多年。」

婦產科名醫蘇怡寧昨（10）日在臉書粉專分享對話截圖，只見一位媽媽向他訴苦，透露自己8年前生第一胎時，因個人身體因素，導致寶寶剛出生就發燒住院，加上孩子胎位不正，竟被婆婆責怪「妳為什麼沒有穿孕婦內褲？妳是不是穿一般的內褲，小孩頭才沒轉下來？」然而她的內褲都很寬鬆，根本沒擠壓到肚子。

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女網友提到，自己當時剛生產完，情緒已經不太穩定，又聽到婆婆的一番話，讓她相當崩潰，後來寶寶順利長大，「到底胎位不正，跟有沒有穿孕婦內褲有什麼關係」。對此，蘇怡寧直言「情緒勒索實在母湯！你明知道這就是在瞎掰，但就還是會讓人不舒服好多年。希望我們以後變成別人公公婆婆的時候，我們可以成為更好的人」。

▲蘇怡寧PO文。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）

貼文曝光，網友紛紛留言「那些話造成的傷痕，即使多年後已深埋內心深處，但始終都在！真的不要這樣用言語往別人傷口撒鹽」、「婆婆媽媽不經大腦說的話，卻讓聽的人受傷好多年還補不回來」、「有時候人的無知真的很恐怖」、「太鬧了啦！到底哪來這些奇葩的想法」、「所以內褲反穿就可以把寶寶胎位轉正」。

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