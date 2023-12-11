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老公非初戀！她遭婆婆嗆「二手貨」　全場媳婦瞬間炸鍋

人妻於近日透露，婆婆在得知她的初戀並不是老公時，竟叫她「二手貨」。（示意圖／pixabay）

▲婆婆在得知原PO的初戀並不是老公時，竟叫她「二手貨」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人在正式步入婚姻前，都會有許多段感情，在歷經分分合合的過程後，才會找到共組家庭的伴侶。然而，有名人妻於近日透露，婆婆在得知她的初戀並不是老公時，竟叫她「二手貨」，讓她十分不滿。此文一出，立刻引起網友熱議，留言區的媳婦們也都怒了。

原PO於日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，婆婆自從知道她跟老公認識之前，還交過其他任男朋友，竟開始稱呼她為「二手貨」，除了讓她很受傷外，也十分不滿。

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此文一出，也立刻引起網友熱議，紛紛留言「你是你老公的初戀嗎？如果不是，他兒子是什麼貨」、「她兒子難道之前沒有交過女朋友嗎」、「可能妳老公家的血統比較尊貴，然後還有皇位要繼承吧」，有網友則認為，「覺得可以考慮分手了！除非您能確保老公一輩子都疼妳、維護妳，能割捨下母子之間的親情」。

還有人笑說，「會跟她說，你看輕我了我是12手貨」、「嫉妒妳吧？！是我就說其實妳兒子接手算第101個了」、「妳要回，我可是搶手貨」。

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