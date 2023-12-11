共諜案內情曝　總統主持的「0221」機密會議遭洩

▲由參謀總長向總統簡報作戰計畫的「0221專案」會議，只有少數核心人士能與會，但會議的報告資料竟遭共諜洩露。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄高檢署宣佈偵破共諜案，上個月底起訴10位現役軍、士官案，輕描淡寫僅透露嫌犯為了「蠅頭小利」出賣演習與防衛部屬資料。知情人士表示，該共諜網所涉及的內容具高度機敏性，連總統主持、不超過5位高層參與的「0221」機密專案會議內容都遭洩露給共軍，涉及的金額達新台幣數百萬元，甚至還牽涉到數億元代價的駕機叛逃計畫，然而政府卻選擇以「大事化小」的方式淡化處理，並未懲處直屬上司，可能是正值大選之際，為免國軍遭到嚴重滲透消息曝光引發民眾不安有關。

檢方11月底發布消息指出，退役軍官陳裕炘、中校謝秉成、少校蕭翔云與現役謝姓中校、何姓少校等共10名嫌犯，涉嫌將漢光演習實兵操演、各作戰區的防衛部署等軍事機密外洩給共諜，還有基層士兵拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片，遭依《貪污治罪條例》之違背職務收賄等罪起訴，檢方要求他們應受「法律最嚴厲制裁」。

不過，知情人士指出，這起共諜案所涉的案情比外界所知的嚴重太多，雖然檢調即時破獲，但我國西岸、東岸及外島的國防規畫已遭洩露，不僅多處防衛作戰區防衛部署與作戰計劃的「固安作戰計畫」被全部拍給中共情報人員，連國家元首主持的最高國防專案內容也被偷走。他說，所謂「0221專案」是由參謀總長親自向身為三軍統帥的總統所報告的作戰計劃，除了總統與總長外，只有軍種總司令、作戰區指揮官及國安會秘書長等總統幕僚能參加，與會者不超過5、6人，這麼機敏的資料竟然遭到外洩。

▲蔡英文總統在國軍演習中聽取任務簡報，檢調破獲陳裕炘共諜網中，發現嫌犯洩露多項漢光演習的資料給對岸。圖中人物非新聞當事人。（圖／CTWANT提供）

據了解，陳裕炘退役後前往中國大陸經商，再吸收當時為現役軍官的蕭翔云，蕭又在2022年吸收時為退役軍人之謝秉成，再吸收謝中校、何少校及其他現任軍人，發展軍中組織，網絡遍及全台北、中、南、東與外島等數個營區。謝秉成退役在台中市兼營男公關公司，還把該店設為「中國人民解放軍駐台灣部隊」指揮部，自稱「中共解放軍廣東南部戰區台灣分部」的大校（共軍軍階，介於少將和上校之間），以取信吸收的軍人。

蕭翔云與謝秉成邀可能被吸引的成員到該據點後，聲稱中共解放軍將於2027年統一台灣，希望對方加入他們，這樣中共解放軍攻台時，可以優先被保護；若對方同意，就會交付工作用智慧手機，指導如何拍攝軍隊的作戰、訓練密件資料，如能取得重要的「固安作戰計畫」資料，每份可獲新台幣100萬元獎金。

嫌犯等人多次成功獲得軍中機密，以通訊軟體TELEGRAM傳給陳裕炘，再由陳轉交自稱「王總」、「吳總」及「陳部長」的中共軍情人員。也有成員從部隊偷出被列為「極機密」的「固安計畫」作戰分案，並將機密文件放置在台北火車站置物櫃，再通知蕭翔云前往取件，避免交件時遭當場人贜俱獲。

▲檢調偵辦共諜案，查出何姓何姓少校涉嫌在今年7月間將花東防衛指揮部的許多機密資料竊出，輾轉交付給中共軍情人員。（圖／CTWANT提供）

其中最嚴重的，是何姓少校今年7月時，利用前花東防衛指揮部指揮官陳建義調職前的交接空檔接觸極機密文件，用沒有門號的手機翻拍「0221專案」原始文件，內容包含「反制與制空作戰模式模擬結果檢討與策進」、「制海作戰模式模擬結果檢討與策進」、「共軍快速奪台國軍應處作為」、「中樞防衛作戰具體做法」、「國軍聯合情監偵暨資電能力驗證評估專題報告」、「國軍水雷作戰運用規劃」、「快速奪台方案」等重要軍力部署及作戰計畫。另外，也有涉及與美國合作的機密計畫。

不過，這個共諜網也有被「反將一軍」的例子。一名被吸引的洪姓軍官，取得之前的極機密文件，雖然還沒超過10年解密時效，但洪嫌為了提高該份文件的價值，把文件主文內容中涉及「110年」部分改成「112年」，涉及人名部分以自行捏造虛假姓名取代，再賣給謝秉成等人。

另外，有一名現任的少校軍官因為財務狀況不佳，前往謝秉成的男公關店想要賺錢，謝要求他提供軍方緊急召回名冊做「投名狀」，對方一直推託不從；謝後來再約這名少校見面，穿著共軍迷彩軍服對少校說，未來中共解放軍攻臺，會帶他一起走，但對方仍說再考慮看看，並未答應。

延伸閱讀

▸ 國防破大洞2／允酬1500萬美元駕直昇機登陸艦 及時偵破阻叛逃路

▸ 娛樂報報／王渝屏高衣Q素顏搭捷運 見老奶奶暖心讓座

▸ 娛樂報報／廖科溢怕當豬隊友 下工急奔月子中心陪愛妻