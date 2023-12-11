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大陸 大陸焦點 特派現場

川西之美／闖進天神調色盤！　九寨溝「震後重生」人潮擠爆五彩池

記者任以芳／四川報導

大陸川西最代表性天然美景就是九寨溝自然保護區，平均海拔從2000到4500米，百萬年以來從石灰岩喀斯特地形中雕刻出不同景色，湖泊、山川、森林和瀑布。2017年「8·8」九寨溝7.0級地震，五花海、花海火、諾日朗瀑布等景色嚴重崩塌、甚至地貌改變池水乾枯，經過四年修復於2021年9月28日新開放，九寨溝美景重新上線，《東森新媒體ETtoday》記者帶您一起闖進天神調色盤。

▲▼ 川西、2023九寨溝 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 川西九寨溝被聯合國教科文組織列為世界遺產地 。（圖／記者任以芳攝）

九寨溝位於四川省西北部岷山山脈南段的阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣漳扎鎮境內，平均海拔2000米，中部峰嶺平均4000米以上，南緣高度達4500米以上，是一條山溝谷地，陡峭的山谷和崎嶇的山脈為特徵地形，景區內就九個藏族寨子世代居住，被外界稱為「九寨溝」。

▲▼ 川西、2023九寨溝 。（圖／記者任以芳攝） 

▲ 九寨溝擁有絕妙瀑布美景。（圖／記者任以芳攝）

秋天到入冬前季節是九寨溝最美時候，並且擁有特殊「喀斯特」的地貌，通過水對可溶性岩石的侵蝕，經過數百萬年形成眾多天然湖泊和瀑布，樹正、諾日朗、劍岩、長海、扎如、天海六大代表景區。四季景色迷人，動植物豐富、原始森林遍布，被稱為天神調色盤。

2017年8月8日九寨溝縣境內發生7.0級地震，景區從8月9日起停止接待遊客，知名景點五彩池、五花海、花火海、諾日朗瀑布、長海、太湖、犀牛海等景點受到嚴重破壞，外界形容「人間仙境」遭到破壞，許多景點山體塌方斷裂，甚至湖泊乾枯、瀑布崩塌，歷經兩年震後重建，恢復80%部分景觀，直到2021年9月28日重新開放，因當時疫情影響，參觀人潮有限。

▲▼ 2023九寨溝、五彩池、五花海、鏡海、諾日朗瀑布、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 五彩池恢復原本樣貌，因10月入冬過水量減少。（圖／記者任以芳攝）

今年10月《東森新媒體ETtoday》記者前往九寨溝採訪，一路順暢沿途呈現金色秋黃景緻。解說員特地介紹，「地震後通往景區道路幾乎崩塌，根本無法開車，知名景點五花海、五彩池最讓人心痛，湖周圍的山峰滑坡和崩塌，大量的岩石和泥土滑落湖中，水質一度變得混濁。」

經過4年修復後，重新上線的「五彩池」恢復以往美貌，這裡也是九寨溝最小海子。疫情過後大陸國旅興盛，一波又一波人潮全部衝往五彩池一探地震後樣貌，採訪當天人山人海，木棧道上全是密密麻麻人群。

▼ 九寨溝「五彩池」因面積小，景區範圍有限，遊客擠爆現場  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川西、2023九寨溝 。（圖／記者任以芳攝）

抵達「五彩池」，湛藍湖水搭配原始森林，隨手拍都是大片美景。解說員指出，「原本遭地震破壞景區設施全部修復，混濁湖水也如以往靜謐。」由於是入冬季季節，湖水沒有夏季豐滿，「五彩池」深淺不一的湖水，隨著陽光照射呈現不同程度色彩。

景區特地留下一些地震後遺蹟，像是位於「五彩池」樹林，保留一顆大石頭，當時因地震從山上滾下來，讓人看了怵目驚心也感慨。

▼ 2017年「8·8」九寨溝7.0級地震 後大落石。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川西、2023九寨溝 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川西、2023九寨溝、地震復原、鏡海、五花海比對 。（合成圖／記者任以芳攝、翻攝我們、新華社）

▲ 九寨溝「五花海」地震前後修復比對。（圖／記者任以芳攝、翻攝新華社）

之前遭受地震影響的「五花海」，隱藏在九寨過山路邊的山谷中，現在也修復完畢，對比先前混濁的湖水，還有雜亂的木頭與景區崩落的木棧道，現在「五花海」恢復成原本樣貌。

景區這裡安排換裝時間，許多遊客穿上改良式藏袍，拍照打卡，「五花海」有特殊攝影角度，如果遊客不懂「秒卡位」，只能站在旁邊等。

至於「五花海」顏色為何五彩繽紛，因為湖底經歷百萬年鈣化，生長各種藻類，再加上族邊樹林影子倒映在湖中，形成五彩斑斕顏色。

▲▼ 2023九寨溝、五彩池、五花海、鏡海、諾日朗瀑布、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 九寨溝「鏡海」倒影世界。（圖／記者任以芳攝）

九寨溝「鏡海」也是奇特景緻，解說員向記者介紹，「鏡海最好的時光是早上7點到9點和下午5點以後，堪稱九寨溝絕妙景色。」湖水面十分安靜，群山森林倒影獨霸九寨溝，有如像一面鏡子。

「鏡海」讓人印象深刻，有如顛倒世界，地面和天空中的景色倒映在水裡，湖面呈現各類樹木顏色，有黃紅綠交織，還有藍天白雲，偶有鳥類飛過，湖面出現「鳥在水中飛」的奇觀。

▲▼ 2023九寨溝、五彩池、五花海、鏡海、諾日朗瀑布、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 九寨溝開放景區最高海拔3千公尺「長海」。（圖／記者任以芳攝）

由於九寨溝地形海拔落差極大，通常遊客先從低海拔慢慢往山上走，最後抵達海拔3000多公尺「長海」，呈「S」型分布。先前「長海」受到地震侵襲，景區設施、和周邊山體崩塌，導致湖水混濁，如今已經看不到慘況。

神仙住所「長海」是九寨溝開放景區海拔最高位置，湖泊面積最寬，水面呈現墨藍色，因為沒有出水口，對面長年積雪的山峰，百萬年以來，湖水源頭全靠高山融雪而來。

解說員解釋，當地人覺得長海很特殊，即使地震發生後，長海只有地貌被破壞，從未乾涸，也從不決堤，當地人稱長海為『裝不滿，漏不乾』的寶葫蘆。

▼ 九寨溝「長海」水源倚靠高山融雪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023九寨溝、五彩池、五花海、鏡海、諾日朗瀑布、 。（圖／記者任以芳攝）

「中國最寬瀑布」諾日朗也因地震，岩層坍塌一度只剩急流，經過自然修復後，壯闊的瀑布景緻重現，九寨溝的重生也讓外界重新見識它的美，也體會大自然逆行的力量。「天神的調色盤」都有可能被打翻，美景並非永遠長存，把握當下才是永恆。

▼ 九寨溝諾日朗瀑布。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023九寨溝、五彩池、五花海、鏡海、諾日朗瀑布、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023九寨溝、五彩池、五花海、鏡海、諾日朗瀑布、 。（圖／記者任以芳攝）

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