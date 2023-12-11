川西之美／深山秘境「甲居藏寨」　藏族女性華麗頭箍有年齡密碼

記者任以芳／四川報導

大陸川西旅遊近年十分受歡迎，大部分地區位於藏族自治區，景色人文充滿神秘色彩。其中，名列大陸最美鄉村古鎮之一的甲居藏寨，深藏在大山，《東森新媒體ETtoday》記者難得前往採訪藏族人家，「丹巴藏寨」依山而建，極為壯觀，過去藏民靠務農維生，20年前才通水電、道路，帶動旅遊熱潮，從此改變藏民生活，但傳統生活習慣依舊不變，包括藏族女性頭箍有年齡密碼，帶您一塊走進神秘藏族聚落。

▲川西深山裡的「甲居藏寨」， 傳統藏民聚落 。（圖／記者任以芳攝）

四川西部盆地邊緣簡稱「川西」，大部分地區都是藏族文化，包括四川甘孜和阿壩兩個藏族自治州的廣大高原地區，並且地處青藏高原與橫斷山脈的結合部，海拔高、地形複雜，擁有高山峽谷草原，不少山峰長年被冰川白雪覆蓋。

早年川西許多地方地處深山，道路不通，藏民過著與世隔絕清幽生活，直到20多年前，當地政府大力開發基礎建設，許多秘境被旅行探險者挖掘出來，丹巴縣的「甲居藏寨」也公開在世人眼前。

▲「甲居藏寨」，藏語意思是百戶人家，至今保留原始結構與圖騰裝飾。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者難得跟著採訪團前往「甲居藏寨」，從四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣出發，走省道S210翻山越嶺，穿過4114公尺「夢筆埡口」通往阿壩州的小金縣，之後接壤位於四川西部的甘孜藏族自治州丹巴縣，光是路程耗去半天時間。

沿沿著大金河谷一路上山，終於抵達「甲居藏寨」，藏語是百戶人家意思。密集的山寨依起伏山勢而建，上下層村寨高度落差至少千尺，每一棟藏寨構架和屋檐為朱紅色，牆體以白色、原色相間，各種密宗圖案，完整保留甲居藏寨特色。

▲「甲居藏寨」嘉絨藏族祖先流傳迎賓舞 。（圖／記者任以芳攝）

熱情的藏民還有古傳迎賓模式。媒體團抵達當天，「甲居藏寨」的嘉絨藏族開起盛大派對，男女少老少跳迎賓舞，這是豐收、過年喜慶才有的規格，現在演變成觀光旅遊的特色。

藏族服飾比起其他民族也很有特色，尤其是女孩子服飾有年輕與年長之別。今年20出頭的甲居藏民甲嘎初一身華麗裝扮，實際上只是生活服，她向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，如果要分辨藏族女生年齡，先看頭箍顏色樣式。

▲ 「甲居藏寨」年輕女孩頭箍顏色鮮豔 。（圖／記者任以芳攝）

甲嘎初說，20多歲女生戴的頭帕有五層，顏色五彩繽紛，髮箍設計十分花俏。40多歲以上女性造型簡樸，頭帕以素色黑為主，髮箍只剩下左右兩邊有裝飾。

「現在頭箍用銀子珊瑚組成較多，隨著經濟越來越好，也會用金子，有美觀作用。」甲嘎初也舉例自己身上生活裝，「主要方便下田幹活，想要遮太陽，頭怕還有一個功用，往前一拉，可以遮陽。」

▼ 藏族傳統服飾。（圖／記者任以芳攝）

▲ 藏族年長女性頭箍素雅 。（圖／記者任以芳攝）

藏族頭飾是否很重？來自山下丹巴縣居民夏姆 澤勇也向記者表示，從小就穿著傳統服飾，如果不戴還不習慣，以前都是自己手工刺繡設計頭帕，隨著生活進步，機器編織的也好看，一套頭帕60元（單位：人民幣，同下。），換算280元台幣上下。

談到丹巴縣變化，開發觀光旅遊是最大關鍵。破舊老寨子經過翻修變成特色民宿，犛牛肉、醃臘肉，私釀藏族美酒、酥油茶和餅，這些傳統飲食對平地旅客都是驚喜美食。

▲「甲居藏寨」書記桑郎爾幫助村民推廣旅遊。（圖／記者任以芳攝）

「甲居藏寨」書記桑郎爾加接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪表示，整個丹巴縣城以前都是務農，山裡道路崎嶇，導致農產品很難運輸到大城市，價格一直很低，年均人收2萬元（台幣約9萬）。

「現在許多老百姓都吃旅遊這碗飯，疫情後來觀光人潮特多別多。」桑郎爾加進一步介紹，「甲居藏寨某間民宿位置好，自從互聯網發達後，他們生意越做越好，體量大、房間多，接待能力自然提升，年收入高達百萬以上。」

▲「甲居藏寨」村民不只做觀光產業，各類農產依然是生活支柱之一。（圖／記者任以芳攝）

桑郎爾加說，相互影響之下，其他民宿生意也跟上來，也願意改造裝潢民宿，提升服務質量，從事觀光旅遊的村民一年收入提升到十幾二十萬，幾乎是從前5到10倍。

除了觀光產業，當地務農產業也沒荒廢，「甲居藏寨」大部分村民身兼兩職，做民宿也務農，像是特色美人蘋果、花椒核桃、雪菊，以前送下山都未必賣得掉。

現在除了遊客買當地特產，村民坐在家裡靠電商也能銷售，還有專門送貨快遞跑腿，互聯網與電子支付讓過去貧困地區生活得以改善，農產品終於銷往全大陸，不只讓外界品嚐「甲居藏寨」原始美味，一波波遊客與網紅宣傳，讓老寨子重生新商機。

▼ 川西擁有絕妙山谷美景。（圖／記者任以芳攝）