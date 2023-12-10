綠鬣蜥闖入天后宮「參拜半小時」！拜完被動保處抓走了

▲綠鬣蜥到天后宮參拜30分鐘，然後被動保處抓走。（圖／網友Ahui Chang提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多民間信仰，各宮廟平時都會有信眾參拜。不過，屏東內埔天后宮10日上午竟有綠鬣蜥「入內參拜」，待在跪墊前超過30分鐘，景象令人嘖嘖稱奇。

網友「Ahui Chang」10日在「路上觀察學院」、「屏東內埔鄉」等臉書社團分享照片，他上午到天后宮時，發現有隻綠鬣蜥站在跪墊前一動也不動，動作看起來像是在參拜，且停留時間超過了半個小時，就像是有事向神明請示。

照片引起討論以後，許多網友不禁調侃，「度劫前先拜拜」、「神明通常有座騎，這應該是來面試的」、「求子還求財」、「神明：我們徵的是麒麟，你來幹嘛」、「廟裡人讓牠活著，就要結紮。」

▲綠鬣蜥到天后宮參拜30分鐘。（圖／網友Ahui Chang提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



對此，內埔天后宮主任委員蔡秋香表示，這隻綠鬣蜥在廟裡停留約30分鐘，因為很怕香客受驚，所以她一直在廟中提醒香客靠邊。蔡秋香也說，來天后宮7、8年左右，第一次看到有綠鬣蜥爬進來，直到後來被動保處抓走，這場驚魂才結束。

由於氣候溫暖適宜，綠鬣蜥在屏東肆虐多年，縣府配合農委會，2018年開始執行移除工作，更推出了綠鬣蜥兌換農產品的獎勵措施，鼓勵民眾幫忙移除外來種，而捕捉數量也屢創歷史新高。